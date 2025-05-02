Осетинская община победила в турнире к 80-летию Победы в Сочи

На стадионе «Юг Спорт» в Хостинском районе Сочи прошел футбольный турнир среди национальных общин, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовые места заняли команды осетинской, татарской и армянской диаспор города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Организатором турнира выступил Совет национальных объединений Сочи с поддержкой Ассамблеи народов России. Турнир был посвящен подвигу многонационального народа, который вместе сражался против фашизма.

Мария Удовик