В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди и волнение моря

В Сочи и на федеральной территории Сириус в субботу, 3 мая, ожидается ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, в ночное время и утром прогнозируются локальные ливни и грозы. Утром и днем высота морских волн может достигнуть 0,8-1,2 м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Мониторинг ситуации осуществляет специально созданный оперативный штаб.

Непогоду также прогнозируют и на Кубани. В течение 3 мая в Краснодарском крае будет действовать штормовое предупреждение из-за надвигающегося комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с.

Администрация курорта призывает местных жителей и туристов отказаться от пребывания вблизи водоемов, не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и иными потенциально опасными объектами, а также принять дополнительные меры безопасности.

В экстренных случаях гражданам рекомендуется обращаться по единому номеру спасательных служб 112.

Мария Удовик