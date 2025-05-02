В Краснодарском крае функционирует почти 300 туристских маршрутов

Краснодарский край предлагает туристам почти 300 различных маршрутов для активного отдыха, включая пешие, велосипедные, конные, водные, авто- и мотомаршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в майские праздники край ожидает около 600 тыс. туристов. Наблюдается рост интереса не только к черноморским и азовским курортам, но и к маршрутам для активного отдыха.

Наибольшее количество зон для активного отдыха расположено в горных и предгорных районах Кубани, таких как Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский, Туапсинский районы, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

Среди популярных направлений выделяются маршруты в Сочинском национальном парке и Кавказском природном биосферном заповеднике, которые ежегодно привлекают около 2 млн посетителей. В числе востребованных маршрутов — «Через горы к морю через приют Фишт», «Через перевал Аишха к Черному морю», «Энгельмановы поляны — озеро Кардывач», «Орлиные скалы», «Ажек» и «Агурское ущелье».

В федеральном заповеднике «Утриш» туристы предпочитают маршруты «Лобанова щель», «Савина щель» и «Каньон».

Также сообщается о создании маршрута «Большая Кубанская тропа» в сотрудничестве с Русским географическим обществом. Этот проект включает сеть обустроенных туристических маршрутов протяженностью около 800 км от Таманского полуострова до Красной Поляны.

Для удобства путешественников на туристическом портале региона разработана интерактивная карта с описанием маршрутов, уровнем сложности и рекомендациями.

До конца 2025 года планируется паспортизация 20 туристических маршрутов, проектирование трех новых в Армавире и Мостовском районе, а также обустройство пяти существующих направлений.

Мария Удовик