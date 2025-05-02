Следующие в Ярославскую область поезда опаздывают

Поезда, следующие из Москвы в Ярославль и в обратном направлении, задерживаются на 2,5-3 часа. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной железной дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего опаздывают 10 пассажирских поездов из-за ухудшения погодных условий и упавших деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области. Поезд №101 Ярославль-Москва задерживается на 2 часа 33 минуты, поезд №102 Москва-Ярославль — на 2 часа 54 минуты, №742 Москва-Кострома — на 3 часа 46 минут, №6001 и 6103 Ростов-Александров — на 1 час 47 минут и на 2 часа 9 минут соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 200 аварийных бригад заняты расчисткой, в том числе, железных дорог после прошедшего снегопада.

Алла Чижова