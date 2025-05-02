Суворовец из Владикавказа пообщался с Владимиром Путиным на марафоне «Знания»

Кадет Северо-Кавказского суворовского военного училища Максим Огоев принял участие во встрече с Владимиром Путиным на просветительском марафоне Общества «Знание» в Москве. Суворовец пообщался лично с Президентом, сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

В ходе беседы суворовец рассказал главе государства о своем учебном заведении и выразил благодарность за созданные современные и комфортные условия обучения.

Северо-Кавказское суворовское военное училище, расположенное во Владикавказе, считается одним из ведущих военно-учебных заведений страны. Учреждение специализируется на патриотическом воспитании будущих защитников Отечества.

Николай Аксенов