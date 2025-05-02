В Ставрополье и Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, введенный утром 2 мая, отменили в Ставропольском крае и Северной Осетии. Информацию об этом опубликовали в своих Telegram-каналах руководители регионов.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отмене режима в 11:26. Через 10 минут аналогичное решение принял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» селе Московском Изобильненского округа Ставрополья 2 мая упали фрагменты беспилотника. По информации губернатора, инцидент не привел к человеческим жертвам и не нанес ущерба инфраструктуре.