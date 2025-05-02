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В Ставрополье и Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности, введенный утром 2 мая, отменили в Ставропольском крае и Северной Осетии. Информацию об этом опубликовали в своих Telegram-каналах руководители регионов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об отмене режима в 11:26. Через 10 минут аналогичное решение принял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» селе Московском Изобильненского округа Ставрополья 2 мая упали фрагменты беспилотника. По информации губернатора, инцидент не привел к человеческим жертвам и не нанес ущерба инфраструктуре.

Николай Аксенов

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