В Ставрополе на Стене Памяти разместят 12 тысяч фотографий участников войны
В Ставрополе обновленная Стена Памяти с 12 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны будет установлена в парке Победы на Аллее Славы. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Торжественное открытие состоится в 18:00, церемония будет включать возложение цветов и зажжение свечей. 300 новых фотографий, добавленных в 2025 году, 80 снимков предоставили родственники участников специальной военной операции.
На данный момент мемориал содержит свыше 15 тыс. изображений. Впервые Стену Памяти установили в 2015 году. В текущем году она будет состоять из 200 конструкций.