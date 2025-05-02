В Ставрополе на Стене Памяти разместят 12 тысяч фотографий участников войны

В Ставрополе обновленная Стена Памяти с 12 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны будет установлена в парке Победы на Аллее Славы. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Торжественное открытие состоится в 18:00, церемония будет включать возложение цветов и зажжение свечей. 300 новых фотографий, добавленных в 2025 году, 80 снимков предоставили родственники участников специальной военной операции.

На данный момент мемориал содержит свыше 15 тыс. изображений. Впервые Стену Памяти установили в 2015 году. В текущем году она будет состоять из 200 конструкций.

Николай Аксенов