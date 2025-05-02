С 14 по 17 мая в Казани в рамках KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока». В турнире примут участие команды из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

На данный момент заявки на участие подали команды из Омана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана и Киргизии.

Матчи пройдут в формате 7 на 7 (вратарь и 6 полевых игроков) на полях лагеря «Молодая гвардия» в природной зоне «Лебяжье». Возраст участников турнира — 10–11 лет.

Артём Дергунов