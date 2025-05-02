На KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока»
С 14 по 17 мая в Казани в рамках KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока». В турнире примут участие команды из стран Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На KazanForum состоится детский международный футбольный турнир «Кубок Востока»
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
На данный момент заявки на участие подали команды из Омана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана и Киргизии.
Матчи пройдут в формате 7 на 7 (вратарь и 6 полевых игроков) на полях лагеря «Молодая гвардия» в природной зоне «Лебяжье». Возраст участников турнира — 10–11 лет.