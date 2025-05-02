Депутат Глазовского райсовета Станислав Тронин погиб в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба муниципалитета. В представительный орган господин Тронин был избран в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Глазова Фото: пресс-служба администрации Глазова

Депутат являлся членом комиссии по нормотворчеству, образованию, культуре, здравоохранению, молодежной политике и спорту. Господин Тронин входил в президиум совета депутатов райсовета. Он являлся членом политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗ).

В сообщении отмечается, что господин Тронин внес большой вклад в развитие туризма хутора Горлица. «Превратил его в красивейшее место, куда люди приезжают отдохнуть на природе и отвлечься от рабочей суеты»,— указано в сообщении. Господин Тронин работал заместителем директора ООО «Горлица». Основной вид деятельности предприятия — гостиницы и прочие места для временного проживания.

Господину Тронину было 36 лет. Прощание состоится 3 мая в 10:30 в Ледовом дворце Глазова. Отпевание состоится в 12:30 в храме на площади Свободы.