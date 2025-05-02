В Предгорном округе Ставрополья на 9 Мая приготовят 10 тонн солдатской каши

В Предгорном округе Ставрополья к празднованию Дня Победы приготовят 10 т каши и 500 л шулюма из натуральных продуктов местных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

«Масштабные торжества развернутся на центральных площадях и в парках 43 населенных пунктов Предгорного округа. угощения будут готовить по старинным рецептам из тщательно отобранных круп и овощей», - сообщают в администрации.

Помимо кулинарных угощений, для гостей подготовили разнообразную программу: музыкальные концерты, выступления творческих ансамблей, экспозицию военно-исторического оборудования и архивных фотографий. Также организуют ярмарку в поддержку СВО, спортивные состязания, казачьи забавы, детские развлечения и вокальные конкурсы с исполнением песен военных лет.

Николай Аксенов