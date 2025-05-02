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Власти Изобильненского округа сообщили о падении БПЛА

В селе Московском Изобильненского округа обнаружены обломки беспилотников. По данным местных властей, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инфраструктура населенного пункта осталась неповрежденной, все системы функционируют в штатном режиме. На месте происшествия работают специальные службы.

Администрация района призывает местных жителей воздержаться от публикации в интернете фото- и видеоматериалов, если они стали свидетелями полета или падения дронов.

Николай Аксенов

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