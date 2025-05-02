Власти Изобильненского округа сообщили о падении БПЛА

В селе Московском Изобильненского округа обнаружены обломки беспилотников. По данным местных властей, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инфраструктура населенного пункта осталась неповрежденной, все системы функционируют в штатном режиме. На месте происшествия работают специальные службы.

Администрация района призывает местных жителей воздержаться от публикации в интернете фото- и видеоматериалов, если они стали свидетелями полета или падения дронов.

Николай Аксенов