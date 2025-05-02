В Средиземном море тонет судно с гумпомощью для Газы после ударов БПЛА

Судно коалиции «Флотилия свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия и начало тонуть в международных водах в 17 км от побережья Мальты после атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-атташе коалиции Ясемин Аджар.

«Наше судно дважды подверглось атаке беспилотников после полуночи. В носовой части судна были поражены генераторы, образовалась пробоина, и теперь корабль тонет»,— сказала госпожа Аджар (цитата по CNN). На борту находятся 30 правозащитников из разных стран.

Экипаж отправил сигнал SOS в близлежащие страны, включая Мальту. Спасательная лодка уже направлена из южного Кипра для оказания помощи. Самим организаторам флотилии пока не удаётся связаться с командиром судна.

Коалиция «Флотилия свободы», сформированная в 2024 году активистами из нескольких стран, пытается прорвать израильскую блокаду сектора Газа и доставить туда гуманитарную помощь. Израиль с 2 марта приостановил поставки в анклав, объясняя это отказом палестинского движения «Хамас» принять американский план продления перемирия и освобождения заложников.