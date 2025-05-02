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В Ардоне после реконструкции открыли Комсомольский парк

В Ардоне состоялось торжественное открытие обновленного Комсомольского парка после завершения реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ардонского района.

Фото: Администрация Ардона

Фото: Администрация Ардона

«Территория теперь включает в себя новые тротуары и дорожки, установленные скамейки, современное освещение, фонтан, многофункциональную детскую площадку и спортивную зону. Посетители парка теперь могут воспользоваться услугами проката велосипедов, посетить обустроенную зону общепита и санузлы»,— рассказал заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания Батраз Надгериев.

Работы по благоустройству реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Николай Аксенов

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