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Во Владикавказе к 9 Мая отреставрируют главный мемориал города

Во Владикавказе проводят полную реставрацию мемориала «Осетия ратная слава», посвященного военным деятелям Осетии разных эпох. Заверщить все работы планируют к 9 Мая, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов.

Фото: Администрация Владикавказа

Фото: Администрация Владикавказа

В ходе текущих восстановительных работ мастера заменяют облицовочные плиты и реконструируют барельефы с изображениями государственных наград СССР — Ордена Октябрьской революции, Ордена Дружбы народов и Ордена Ленина.

Памятник, расположенный на площади Ленина, был создан в 80-х годах XX века. На мемориальной стеле увековечены имена героев различных исторических периодов: генералов Российской империи, награжденных орденом Святого Георгия, дважды Героев Советского Союза Иссы Плиева и Ивана Фесина, а также Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы, маршалов и генералов Вооруженных Сил СССР.

Николай Аксенов

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