В Дагестане задержали женщину по делу о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Дагестане теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержана женщина. Она подозревается в подготовке теракта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Гражданка России 1996 года рождения планировала подрыв самодельного взрывного устройства у здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте, говорится в заявлении, которое приводит ТАСС. По данным спецслужбы, задержанная является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации.

У подозреваемой изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства. Сотрудники ФСБ обнаружили в ее средствах связи переписку с членом террористической организации. В ней, помимо обсуждения планируемого теракта, содержалась присяга женщины группировке.

Во время допроса подозреваемая сказала, что познакомилась в Telegram-канале с человеком по имени Абдулла. «Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе. Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт»,— добавила подозреваемая. По ее словам, она должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.