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СКР проверяет информацию об истязаниях в детсаду Челябинска

Руководитель регионального Следственного комитета России Алексей Колбасин поручил провести проверку по сообщениям о возможных нарушениях в челябинском детсаду № 251. В СМИ и социальных сетях появились публикации о телесных повреждениях у детей после посещения этого учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Родители воспитанников выразили обеспокоенность, заявив о наличии травм у детей. В связи с этим следственное управление СКР по Челябинской области начало доследственную проверку по статьям 117 (истязание) и 293 (халатность) Уголовного кодекса РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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