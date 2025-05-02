Губернатор Ставрополья объявил угрозу атаки БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил режим опасности атаки БПЛА на территории всего региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уважаемые земляки! Следите за передаваемыми сообщениями и доверяйте только проверенным источникам»,— написал глава региона.

Владимир Владимиров также напомнил гражданам, что при необходимости они могут обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Николай Аксенов