Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Ставрополья объявил угрозу атаки БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил режим опасности атаки БПЛА на территории всего региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уважаемые земляки! Следите за передаваемыми сообщениями и доверяйте только проверенным источникам»,— написал глава региона.

Владимир Владимиров также напомнил гражданам, что при необходимости они могут обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Николай Аксенов

Новости компаний Все