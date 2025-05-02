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В Энгельсе выставлена на продажу стоматология за 8 млн рублей

В Энгельсе Саратовской области продается стоматологическая клиника за 8 млн руб. Соответствующее объявление появилось в Сети.

Продавец отметил, что бизнесу 13 лет, он продает его в связи с переездом в другой регион. В объявлении сказано, что в клинике работают девять «высококвалифицированных врачей и администраторов».

Стоматология находится в центре Энгельса, занимает 106 кв. м арендованной территории. В помещении есть два оборудованных кабинета.

Павел Фролов

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