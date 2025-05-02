Средняя цена за сутки проживания в однокомнатной квартире или студии в Казани составляет 4,4 тыс. руб., что на 5% превышает уровень прошлого года. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость аренды жилья в Казани к майским праздникам выросла на 5% за год

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Стоимость аренды жилья в Казани к майским праздникам выросла на 5% за год

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным господина Попова, около четверти пользователей, ищущих краткосрочное жилье в Казани, приходятся на жителей Татарстана. Среди других регионов, откуда чаще всего приезжают туристы, выделяются Нижегородская и Самарская области, Башкортостан, а также Москва и Санкт-Петербург.

Эксперт отметил, что на майские праздники владельцы жилья обычно поднимают цены на 10–15%.

В целом по стране рост стоимости аренды составил 13%.

Артём Дергунов