Глава СКР поручил разобраться с возгораниями на полигоне ТБО близ ЗАТО Знаменск

Руководитель астраханского следственного управления Ибрагим Могушков возбудит уголовное дело по обращению о нарушении природоохранного законодательства в ЗАТО Знаменск. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ибрагим Могушков также доложит об установленных в ходе расследования обстоятельствах и о его результатах. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее граждане в обращении к господину Бастрыкину рассказали, что близ Знаменска функционирует полигон ТБО, на котором время от времени происходят возгорания бытовых отходов. Проживающие в близлежащих домах люди задыхаются от едких испарений продуктов горения.

Со слов авторов обращения, в апреле этого года новый очаг тления мусора не удавалось ликвидировать более семи дней. Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы, но те бездействуют в части приостановки деятельности полигона ТБО.

Павел Фролов