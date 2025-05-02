В Свердловском районе Перми власти требуют снести три павильона

Администрация Свердловского района Перми через арбитражный суд Пермского края потребовала демонтировать три торговых павильона, свидетельствует картотека суда. Один из них, «Овощи Фрукты», расположен по адресу ул. Куйбышева, 169/1, Ответчиками по иску значатся два ИП: Гриша Давидов и Соижон Султанов, а также ООО УК «Мой дом». Второй павильон «Овощи Фрукты» находится по адресу: ул. Бердичевская, 42 и принадлежит ИП Зурабу Чхетия. Третий спорный павильон «Продукты» требуют снести с участка по адресу: ул. Моторостроителей, д. 8/1. Ответчиками выступают ООО «Торговое предприятие «Ирис» и ИП Татьяна Рязанова. В каждом иске содержится требование о применении неустойки в 15 тыс. руб. \ сутки за неисполнение решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый иск к производству не принят из-за недочетов. Рассмотрение двух других назначено на июнь этого года.