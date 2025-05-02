Глава СКР запросил доклад о нападении собаки на девочку под Волгоградом

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела о нападении бродячей собаки на 11-летнюю девочку в поселке Новый Рогачик. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Как выяснилось, девочка подверглась нападению агрессивной собаки около детского сада 28 апреля этого года. Животное укусило ребенка за ногу.

Пострадавшей помог прохожий. Девочку увезли в медучреждение, в течение долгого времени она будет проходить лечение.

Павел Фролов