РБК: МВД внесет в правительство проект закона о предоставлении убежища в РФ 20 июня

МВД планирует внести законопроект о предоставлении убежища в России в правительство 20 июня. Об этом РБК сообщили в ведомстве. После одобрения парламентом и президентом, документ заменит существующий закон «О беженцах».

Сообщается, что новый закон введет четыре типа защиты, которую РФ сможет предлагать иностранным гражданам.

Первый — статус беженца. Чтобы стать беженцем, нужно иметь обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений в своей стране.

Второй статус — временное убежище. Согласно проекту, временное убежище предоставят в случае наличия «гуманных причин», требующих временного пребывания человека на территории России. Помимо состояния здоровья к ним будет относиться отсутствие возможности «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей, признаваемые Российской Федерацией, а также русофобия в родной стране.

Третья мера защиты — политическое убежище.Четвертая — статус временной защиты для граждан, массово прибывающих в Россию из-за вооруженного конфликта. Правительство должно признать наличие такой ситуации.