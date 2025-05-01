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Тамбовский МУП «ЦХЦ» получит 270,1 млн рублей на строительство котельной

Администрация Тамбова выделит 270,1 млн руб. МУП «Цнинский хозяйственный центр» (ЦХЦ) для строительства котельной в поселке Строитель. Это следует из постановления мэрии облцентра, подписанного мэром Максимом Косенковым 28 апреля.

Котельную мощностью 32 МВт планируют построить в микрорайоне Северный поселка Строитель. Общая сметная стоимость объекта — 355 млн руб., из них 202,6 млн руб. выделяются Фондом развития территорий. Областной бюджет предоставит 67,3 млн руб., а муниципальный — 270,1 тыс. руб. Планируется, что остальные средства должен вложить инвестор, ЦХЦ» же станет заказчиком закупки.

Соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено до 1 июня.

Мария Старикова

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