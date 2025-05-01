Разноцветный день календаря

1 мая свои праздничные мероприятия провели в Москве две партии, конкурирующие за звание главной оппозиционной силы России,— КПРФ и ЛДПР. Коммунисты напоминали о международной солидарности трудящихся, призывали своих сторонников к сплочению и уверяли, что главным и единственным оппонентом по-прежнему считают «Единую Россию». А либерал-демократы больше упирали на права русских и разъясняли, в чем, по их мнению, заключается «настоящая оппозиционность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первомайская демонстрация КПРФ в Москве Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Первомайская встреча председателя ЛДПР Леонида Слуцкого с избирателями в Москве Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Первомайская демонстрация КПРФ в Москве Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Первомайская встреча председателя ЛДПР Леонида Слуцкого с избирателями в Москве Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

«Дружно сплачивайтесь»

Традиционную маевку КПРФ в сквере на Театральной площади возле памятника Карлу Марксу в этот раз пришлось проводить под ливнем. Ядру сторонников партии погода, впрочем, не помешала: пестрая толпа в количестве около 500 человек, разукрашенная знаменами и плакатами, встретила выступления лидеров советскими песнями и лозунгами.

С трибуны дежурно напомнили, что Первомай остается не просто «праздником весны и труда», но и Днем солидарности трудящихся по всему миру, наполненным соответствующими политическими смыслами.

Также коммунисты представили базовые пункты текущей программы, в том числе связанные с поддержкой фронта, и засвидетельствовали уверенность в приближающейся победе над противостоящими России — как внутри страны, так и за ее пределами — «фашистскими силами».

Попутно председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о насущном, призвав собравшихся «поддерживать наш Народный референдум и нашу программу» (в рамках партийного референдума коммунисты собирают подписи россиян за ключевые программные инициативы КПРФ). «Дружно сплачивайтесь, ведь мы с вами выстроили продуманную, мощную, волевую работу,— возвестил глава партии.— Пришло новое поколение партийцев, комсомольцев, молодежи — это крепкие и грамотные ребята, теперь все зависит от работы каждого».

Старт подготовке к большому избирательному циклу, который завершится в 2026 году выборами в Госдуму, коммунисты дали еще в прошлом году, пояснил корреспонденту “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Нынешний Первомай укладывается в общую систему мероприятий, которые проводит КПРФ: это ленинские дни, большой Антифашистский форум, Первое мая и, конечно, главный праздник страны — День Победы». Даты объединены сквозной работой, ею же скреплены и иные каждодневные заботы, связанные в том числе с народным референдумом (2 млн человек уже приняли в нем участие, а первая заявленная цель — 10 млн подписей), а также системным противодействием муниципальной реформе, добавил коммунист.

Амбиции и социологические показатели ближайших конкурентов из ЛДПР Компартию не смущают, заверил господин Афонин.

Публикуемые «провластными структурами» рейтинги он считает «политтехнологическими манипуляциями». «Всегда в канун выборов Госдумы рисовали чуть ли не более высокие цифры ЛДПР, хотя тогда еще Жириновский был. А на выборах получалось, что они проваливаются более чем в три раза»,— подчеркнул коммунист, попутно добавив, что основным конкурентом руководство КПРФ по-прежнему определяет «Единую Россию». «Если позиции ЕР (в представлении конкурентов.— “Ъ”) непоколебимы, то за что они борются? — рассуждал Юрий Афонин.— Какие могут быть реальные электоральные перспективы у оппозиционных партий, которые фактически поддерживают власть? Поэтому все эти инсинуации — это уход от реального разговора».

«Мы уважаем тех, кто уважает нас»

Либерал-демократы собрались практически одновременно с коммунистами, но подальше от центра — в Котельниках. Партийцы в сине-голубых дождевиках деловито разворачивали транспарант «Чемодан! Вокзал!» перед небольшой сценой, возведенной у дома культуры «Белая дача». Роман Крастелев, лидер столичной ячейки ЛДПР, напутствовал соратников: «Напоминаю, друзья, у нас с вами сегодня не митинг, не пикет, у нас встреча с председателем партии Леонидом Эдуардовичем Слуцким». По случаю непогоды собравшимся раздали сине-желтые партийные зонтики и шарфы. Главная заявленная организаторами тема мероприятия звучала из установленных на крыльце ДК колонок: «Я русский, и мне повезло, я русский, всему миру на зло-о-о!» А вслед за Шаманом присутствующих время от времени взбадривал и господин Крастелев: «Сейчас, уже через пару минут на сцену выйдет… Вижу, что дождь только укрепляет наш дух».

Леонид Слуцкий, вынырнув на сцену из ливня, поспешил поздравить простых горожан: «У нас не очень хорошая погода, но, когда такой праздник, думаю, что погода не имеет большого значения». «Трудовому народу» были адресованы и первые посулы лидера ЛДПР — о повышении минимального размера оплаты труда:

«22 тысячи даже сейчас, в период святой и благородной специальной военной операции,— это недостойно!»

Обещание поднять МРОТ «в тесном взаимодействии» с правительством было встречено слабыми хлопками из-под зонтов.

Затем пришло время главной темы. Первым делом господин Слуцкий поклялся в ближайшее время «полностью искоренить» «дискриминационные объявления», которые зовут на работу только мигрантов и тем самым мешают русским трудиться и зарабатывать. «Мы уважаем тех, кто уважает нас, наши традиции, историю и культуру»,— оговорился либерал-демократ, но тут же выступил решительно против приезда в РФ семей мигрантов и их «бесконтрольного проживания», а также за «реальный, а не фиктивный» экзамен на знание русского языка для приезжих. «Район Котельники должен стать образцом России для русских, а не для мигрантов!» — призвал председатель ЛДПР. Заканчивая выступление, он пообещал стоять плечом к плечу с трудящимися, напомнил о силе «русского оружия» на фронтах СВО, вызвав на этот раз бурные аплодисменты, и еще раз поздравил горожан с Первомаем.

Уже под крышей дома культуры, куда Леонид Слуцкий переместился в сопровождении партийцев и журналистов, он затронул еще одну тему — о кампании по выборам в Госдуму-2026, старт которой ЛДПР дала 25 апреля, в день рождения своего покойного основателя Владимира Жириновского. «Красной нитью» через всю кампанию пройдет «забота о русских», пообещал председатель партии: «Это не митинговое слово, мы это доказываем каждый день, решая сотни и тысячи проблем конкретных семей». Заодно либерал-демократ решил еще раз разъяснить, в чем заключается «оппозиционность» ЛДПР: вовсе не в том, чтобы, например, проголосовать против бюджета (потому что в нынешней тяжелейшей ситуации «надо поддерживать президента, правительство»), а в том, чтобы решать «кровоточащие вопросы» в полном объеме и быстрее, чем зачастую предлагается «на официальном уровне». Поэтому думскую кампанию господин Слуцкий начнет поездкой в «трудные регионы», чтобы люди знали, «кто будет их защищать».

Григорий Лейба, Божена Иванова