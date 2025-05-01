12 млн французов остались без хлеба в День труда

Во Франции из-за запрета работать в День труда около 12 млн французов и туристов остались без выпечки, заявил президент Национальной конфедерации булочных и кондитерских страны Доминик Анрак. Запрет затрагивает около 35 тыс. булочных по всей стране и грозит потерей выручки в €70–80 млн, сообщил он в эфире Europe 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция во время первомайской демонстрации в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Полиция во время первомайской демонстрации в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Представьте себе места, такие как Сабль-д’Олон или Аркашон, где в хорошую погоду собираются тысячи людей на выходных. Они не будут знать, где взять сэндвич. Не у всех есть возможность пойти в ресторан. Французские туристы или даже иностранцы могут не понять, как в стране багета, признанного ЮНЕСКО, нельзя купить сэндвич!» — сказал господин Анрак.

Согласно Трудовому кодексу Франции, День труда — единственный обязательный нерабочий праздник с сохранением зарплаты для всех работников. Если компания работает в этот день, работодателю грозит штраф в размере от €750 за каждого сотрудника.

Не каждый работодатель следует запрету, передает Radio France. К нарушителям сегодня, 1 мая, приходили сотрудники трудовой инспекции. «Они проверяют личность сотрудников, выясняют, добровольно ли это, и говорят нам: мы должны вас оштрафовать, потому что вы должны быть закрыты сегодня»,— цитирует станция владельца одной из булочных в департаменте О-де-Сен.

В департаменте находится около 30 пекарен, но сегодня открыты только три из них. Поэтому у заведений столпились очереди, передает Radio France. Закон вызывает недовольство работников, работодателей и покупателей, сообщают французские СМИ.