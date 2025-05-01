В Новороссийске ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы

В пятницу, 2 мая, в Новороссийске временно ограничат движение транспорта по улице Советов в связи с проведением репетиции Парада Победы. Ограничения будут действовать с 19:30 до 24:00 на участке от улицы Кутузовской до улицы Свободы по обеим сторонам проезжей части, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы, и город-герой Новороссийск станет единственным муниципалитетом Краснодарского края, где пройдет торжественный парад в честь этой даты.

Администрация Новороссийска призывает горожан и гостей города заблаговременно планировать маршруты передвижения с учетом вводимых транспортных ограничений.

Мария Удовик