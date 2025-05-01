На обходе Тольятти грузовик протаранил два авто, пострадали четыре человека

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Самарской области утром в четверг, 1 мая. Происшествие случилось в 6:43 (MSK+1) на 17 км автодороги Обход Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации полиции, 24-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Сызрани, не рассчитал скорость и врезался в стоящий впереди у терминала для оплаты проезда автомобиль Lada Vesta под управлением 38-летнего водителя.

После этого легковая машина наехала на стоящий впереди автомобиль Mitsubishi под управлением 65-летнего водителя. В результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель Lada Vesta и его пассажир — 35-летняя женщина, а также водитель Mitsubishi и его пассажир — 66-летняя женщина.

Георгий Портнов