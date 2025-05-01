«Счастливые финалы в браках звездных спортсменов являются редкостью»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об истории любви Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Личная жизнь звездных спортсменов обычно тайна за семью печатями. Но как скрыть отношения от журналистов, если влюбленные все время на виду, да еще и берут призы в одних и тех же турнирах? Но у мастеров биатлона Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена получилось. Талантливая белорусская спортсменка близко познакомилась с известным норвежцем в 2006 году на одном из этапов Кубка мира. Между прочим, тогда Бьорндален был женат. Когда между ними завязались отношения, никто не знает. Сами спортсмены хранят молчание. СМИ утверждают, что перед Олимпиадой 2010 года в Ванкувере.

Громко о романе заговорили в 2012-м, когда норвежец развелся. А на Олимпиаде в Сочи роман стал одной из главных тем для обсуждения. Еще бы, ведь атлеты были знаменосцами своих стран и завоевали пять золотых медалей на двоих. Журналисты им прохода не давали. Мир требовал подробностей личной жизни звезд. Но влюбленные словно не замечали этой истерии, и только в 2016-м Бьорндален на пресс-конференции неожиданно признался, что он и Дарья — пара, а также рассказал, что у них будет ребенок. После этого состоялась скромная свадьба в Норвегии. Бьорндален на Олимпиадах больше не выступал.

А Даша, которая моложе мужа на 12 лет, взяла серебро и золото в Пхёнчхане в 2018 году. На двоих они завоевали 34 золота на крупных турнирах. Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, а Бьордален брал медаль высшего достоинства Игр аж восемь раз. Конечно, биатлонисты пробовали себя на тренерском поприще и даже вместе работали со сборной Китая: Дарья — с женской, а Уле-Эйрар — с мужской. Но безуспешно.

Сейчас звездная чета живет в Монако и занимается бизнесом. У них две дочки — Ксения и Мира. В апреле 2025 года пара была замечена на хоккее в Минске. С прессой звезды по-прежнему общаются неохотно, хотя Бьордален выступает как эксперт на крупном норвежском телеканале. Столь счастливые финалы в браках звездных спортсменов, конечно, невероятная редкость.

Владимир Осипов