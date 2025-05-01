IoT-модуль притормозит курьеров

В Москве начали действовать новые требования к транспорту курьеров. Теперь велосипеды и самокаты сотрудников доставки должны быть оборудованы специальными устройствами, они не позволят набирать скорость выше 25 км/ч. Кроме того, необходимо установить две независимые тормозные системы и датчик геолокации. Правила затронут и большие курьерские службы, и сотрудников доставки на своих собственных велосипедах. Контролировать все будут ЦОДы и сотрудники ГАИ. Им предстоит сверять номер установленного модуля со специальной базой. Инициатором нового порядка стал столичный дептранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Частным доставщикам дооборудовать технику придется за свой счет, объясняет президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков: «Все транспортные средства курьеров без исключения должны быть оборудованы IoT-модулями, которые ограничивают скорость до 25 км/ч удаленно, а также скорость в так называемых медленных зонах. Велосипеды или самокаты, которые не соответствуют стандарту доставки, вне закона. Это касается собственных электровелосипедов сервисов доставок, шеринговых компаний и курьеров, у которых велосипеды находятся в частной собственности.

И патрули, и МВД, и ЦОД будут проверять. Конечно же, вся ответственность ляжет даже не на курьера, а на то кафе или ресторан, который его и нанял. Появляется все больше сервисов, которые предлагают установку таких устройств. Наши разработчики IoT и цифровых платформ сделали коробочную версию для курьеров. Ее можно купить и записаться на установку, где IoT протестируют, дадут гарантию плюс занесут его в специальную базу. Сотрудник ГИБДД будет точно понимать, что у курьера есть либо электронное подтверждение, либо какие-то документы на руках. Цена вопроса IoT-модуля для курьеров достаточно небольшая, учитывая текущие их вознаграждения и заработки».

По данным SuperJob, весной 2025 курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% больше, чем людям с высшим образованием. Сейчас это 130 тыс. руб. Доходы пеших курьеров ниже — от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. От скорости и числа выполненных заказов зависят доплаты курьеров.

В СДЭК “Ъ FM” рассказали, что не располагают большим парком электровелосипедов и нововведения на работу службы влияния не окажут. Собеседники в других курьерских компаниях отметили, что уже достаточно давно тестируют модули. Дополнительные ограничения не стали неожиданностью — на рынке двухколесной доставки уже есть собственные решения, говорит замдиректора сервисов электронной коммерции «Яндекса» по взаимодействию с органами власти Максим Рожнев: «У города есть запрос на создание безопасной транспортной среды. Велосипед это ключевой элемент процесса доставки. Поэтому наша задача — обеспечить наших курьеров-партнеров безопасным и доступным транспортом для выполнения заказов. Три года назад мы начали разработку собственного решения для курьеров, а год назад представили "Яндекс Байк", который оснащен безопасной батареей, двигателем мощностью 240 Вт и специальным IoT-модулем, контролирующим движение с учетом ПДД.

В среднем уже каждый пятый курьер-партнер сервисов доставки "Яндекс" в Москве выполняет заказы на таком электровелосипеде. Всего по России их уже порядка 5 тыс. Курьеры-партнеры могут взять "Яндекс Байк" в аренду в одном из наших городских велоцентров. Кроме того, мы регулярно обучаем курьеров ПДД, оснащаем светоотражающими элементами форму, чтобы курьеры были более заметными в темное время суток».

По подсчетам рекрутинговых служб, в доставке заняты более 1 млн россиян. При этом отрасль все еще испытывает дефицит кадров. Только в Москве в 2024 году работали по меньшей мере 300 тыс. курьеров.

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Станислав Крючков