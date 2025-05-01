Главные новости 1 мая. Кавказ

Годовая инфляция в Карачаево-Черкесской республике в марте достигла 9,62%, что остается ниже общероссийского показателя (10,34%) и уровня по Северо-Кавказскому федеральному округу (11,18%).

Школьник из Пятигорска, увлекающийся поэзией, прочитал свое стихотворение президенту России Владимиру Путину во время марафона общества «Знание.Первые».

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России «Левокумский» и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

Ставропольский край принял более тысячи участников Всероссийского туристического слета «Маевка» из 83 регионов России в лагере «Машук».

В Куртатинском ущелье Северной Осетии закончено строительство новой этнодеревни. Туристический комплекс расположен в горах среди видовых площадок.

В селе Новоселицком Ставропольского края автомобиль «Лада Приора» сбил женщину, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая 67-летняя пенсионерка была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Сквер на улице Ленина в Ставрополе включили в федеральный перечень лучших практик благоустройства 2024 года среди объектов из 48 регионов России.