2 мая в Черноземье будет преимущественно облачно, от 2°C до 14°C

В пятницу, 2 мая, в Черноземье ожидается преимущественно облачная погода. Температура будет варьироваться от 2°C до 14°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде будет переменная облачность, температура ночью составит 4°C, днем поднимется до 14°C.

В Воронеже ночью будет облачно, возможны осадки, температура составит 5°C, днем потеплеет до 10°.

В Курске синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха ночью составит 4°C, днем 12°C.

В Липецке синоптики ночью обещают облачную погоду и снег с дождем, температура опустится до 2°C. Днем тоже будет облачно, потеплеет до 8°C, возможен дождь.

Облачно, по прогнозам метеослужбы, будет и в Орле, температура ночью составит 2°C, днем 12°C, возможны осадки.

В Тамбове также ожидается облачная погода и дождь, температура ночью опустится до 3°C, днем поднимется до 9°C.

Мария Старикова