«Салават Юлаев» уступил в Уфе ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее уфимского «Салават Юлаев» в третьей игре полуфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Проходившая в Уфе встреча закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

На пятой минуте за подножку в чужой зоне удалился уфимский нападающий Данил Алалыкин. Имея численное преимущество, «Локомотив» почти не угрожал воротам Семена Вязового.

Единственный опасный момент гости создали за 13 секунд до выхода пятого полевого игрока «Салавата Юлаева». Ярославский защитник Алексей Береглазов получил шайбу на синей линии у правого борта, отпасовал в угол площадки форварду Артуру Каюмову. Каюмов обыграл защитника Ярослава Цулыгина и, оторвавшись от него, сблизился с воротами и отпасовал накатившемуся на пятачок нападающему Максиму Березкину, бросившему с ходу и попавшему в ворота. Судя по тому, что в протоколе на сайте КХЛ шайба записана на Береглазова, шайба после броска попала в него, прежде чем пересекла линию ворот.

В оставшуюся часть периода игра проходила, в основном, в зоне ярославцев. У «юлаевцев», в числе прочих, опасно бросали Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал, Александр Хмелевский, Никита Зоркин, Петр Хохряков, Денис Ян. Однако поразить ворота Даниила Исаева не удалось.

На третьей минуте второго периода диктор объявил болельщикам, что на матч пришел глава Башкирии Радий Хабиров, а на следующей минуте «Салават Юлаев» сравнял счет. Гол соорудило четвертое звено Горшков — Ефремов — Черный. Получив шайбу у синей линии от Артема Горшкова, Александр Черный прорвался по правому борту к пятачку и бросил, но Исаев отбил шайбу. На добивании расторопнее всех оказался Владислав Ефремов.

После пропущенной шайбы «Локомотив» стал атаковать чаще. Вскоре у «юлаевцев» за задержку клюшкой удалился Ремпал, но в этот раз «железнодорожники» в большинстве не забили.

За семь минут до конца периода нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский неудачно обработал шайбу в собственной зоне. Шайба отскочила на пятачок нападающему «Локомотива» Никите Кирьянова, который реализовал выход один на один броском в левый угол ворот Вязового.

«Локомотив» продолжал натиск, зажав «Салават Юлаев» в его зоне, вынудив уфимцев отбрасываться, тогда как контратаки хозяевам не удавались. А за 35 секунд забил форвард гостей Александр Радулов, обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году. Защитник Александр Елесин сделал наброс от синей линии, Радулов, находясь спиной к воротам, удачно подставил клюшку под летящую шайбу, 1:3. Второй ассист — у Березина.

Таким образом, третий матч подряд «Салават Юлаев» уступает ярославской команде во вторых периодах.

Лучший шанс сократить разрыв в первой половине третьей двадцатиминутки имел нападающий Артем Пименов — после его броска шайба угодила в перекладину.

Игру омрачила травма форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова, попавшего под силовой прием ярославского защитника Никиты Черепанова. После столкновения Хохряков не смог встать, его вывезли за пределы площадки на носилках. А Черепанов получил большой пятиминутный штраф и дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт. Наказание отбывал Радулов.

Во время розыгрыша большинства главный тренер уфимцев Виктор Козлов сменил вратаря на шестого полевого игрока. Розыгрыш походил на штурм ворот — продолжительная атака сопровождалась множеством бросков. Защита и голкипер «Локомотива» справлялись на протяжении всего меньшинства, однако удача была на стороне «Салавата Юлаева» — через секунду после выхода пятого ярославца отличился Александр Хмелевский (с передач Шелдона Ремпала и Ярослава Цулыгина).

За четыре минуты до конца периода «Салават Юлаев» снова получил численное превосходство — за подножку удалился нападающий Илья Николаев. Розыгрыш «юлаевцы» начали опять с шестью полевыми игроками. Кроме того, тренерский штаб взял тридцатисекундный тайм-аут. Самый опасный момент имел Денис Ян, бросавший с острого угла в пустую половину ворот соперника, но не попавший в створ.

Вскоре «юлаевцы» сумели забить, однако судья отменил взятие ворот, усмотрев в действиях Яна игру высоко поднятой клюшкой. Кроме отмены гола, «Салават Юлаев» получил двухминутный штраф. Несмотря на это, команда продолжила играть с пустыми воротами.

За 1:50 до окончания встречи «Локомотив» забил в большинстве — забил Максим Березкин (ассистенты — Максим Шалунов и Илья Николаев), установив окончательный счет на табло.

Ярославцы повели в серии 2:1. Четвертый матч команды проведут в Уфе 3 мая.

Идэль Гумеров