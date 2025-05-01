Chanel продала свои площадки в ТЦ «Галерея luxury» в Екатеринбурге

Chanel продала свои помещения в торговом центре «Галерея luxury» в Екатеринбурге, сообщают «Известия». Три объекта общей площадью около 600 кв. м перешли во владение Лины Курбановой, предпринимательницы из Казани, за 168 млн руб. По данным издания, сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями еще в конце февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лина Курбанова заплатила за помещения 168 млн руб., включая налог на добавленную стоимость. Из этой суммы 49 млн руб. поступили в бюджет в виде 30% сбора для компаний, покидающих Россию.

После продажи в Екатеринбурге у Chanel осталось 18 арендуемых помещений в Московском регионе.