Важное здание

Молотовские и эвакуированные сюда предприятия производили продукцию, необходимую для нужд Советского Союза в Великой Отечественной войне. Новые производства, эвакуация раненых, работа госпиталей — все это влияло и на внешний облик города. Расширение промпредприятий вдвое увеличило численность населения, определило центр Молотова. Также появлялись новые рабочие микрорайоны, улучшались бытовые условия заводчан, и в целом развивалась инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раненые и эвакуированные прибывали на речной вокзал Пермь I

Фото: Исторический парк «Россия - Моя история» Пермь Раненые и эвакуированные прибывали на речной вокзал Пермь I

Фото: Исторический парк «Россия - Моя история» Пермь

Рост числа промпредприятий

В довоенные годы в Молотове параллельно с развитием промышленности двигалось вперед и жилищное строительство. Как рассказывает архитектор-реставратор Геннадий Воженников, перед войной Комсомольский проспект, часть которого от «Башни смерти» (здание краевого ГУ МВД, 1949–1953 годов постройки) до проходных авиамоторного завода называлась проспектом им. И. В. Сталина, начал застраиваться четырехэтажными домами. В то время такие дома считались высокими для Молотова. Новое жилье строилось в связи с развитием производства и возведением в 1930-х годах завода им. Сталина (сейчас «ОДК — Пермские моторы»). В новые дома в районе пересечения проспекта с нынешней ул. Героев Хасана заселялись рабочие этого завода. «Семье заводчан, которые в 1939 году жили в землянке в помещении, отгороженном шторами, дают комнату в квартире с душем и туалетом и кухней на газу. Это был колоссальный прогресс!» — рассказывает архитектор-реставратор.

Эвакуация заводов в Молотов повлияла не только на его промышленное, научное и культурное развитие, но и на градостроительство. Население города росло быстрыми темпами: если в 1939 году город насчитывал 300 тыс. жителей, то к 1943-му — уже 600 тыс. человек. Люди эвакуировались сюда целыми семьями. Чтобы обеспечить их жильем, с 1942 года в городе началось строительство так называемых юнгородков, барачных поселков, которые возводились очень быстро. Однако, несмотря на это, город был переуплотненным.

По данным Геннадия Воженникова, в военные годы санитарная норма жилой площади на человека составляла всего 2 кв. м — это «узенькая кровать и тумбочка». Порой рабочие жили в комнатах на девять человек и спали на трехъярусных кроватях. Чтобы хоть как-то улучшить санитарно-гигиеническое обслуживание населения, на проспекте им. Сталина устанавливали дощатые душевые кабинки для мужчин и женщин — так летом в переполненном городе люди, проживавшие в стесненных условиях, могли помыться. Или, например, люди самостоятельно решали проблему снабжения, рассказывал историк Михаил Нечаев на радио «Эхо Перми»: на Комсомольской площади были большие картофельные поля, которые засевали горожане.

Несмотря на общую бытовую неустроенность, вместе с промышленностью развивалась и транспортная инфраструктура. Об этом свидетельствует появление в годы войны тротуаров. Первое производство асфальта, по словам господина Нечаева, было организовано на заводе им. Сталина. Вдвое вырос объем железнодорожных полотен, в том числе внутри города, которые соединяли заводы. «Если вы когда-нибудь будете ходить по нашим рабочим окраинам, вы сразу увидите вот эти железнодорожные полотна, которые между заводами находятся»,— говорил Михаил Нечаев. В то же время отмечалась нехватка трамвайных вагонов, которые в те времена были единственным видом общественного транспорта в Молотове. В городе было лишь 24 трамвайных вагона, тогда как для перевозки пассажиров их нужно было примерно 50. Трамваи использовались в том числе и для перевозки промышленных товаров.

Историк архитектуры Александр Михайлов подчеркнул, что важную роль в градостроительстве времен ВОВ сыграло расширение территории авиадвигательного завода. «Завод авиадвигателей сильно разросся и определил появление за собой микрорайона Крохалева. Также был поставлен крест на планах по переносу центра города в микрорайон Городские горки»,— уточнил господин Михайлов. В результате новый центр сформировался в районе проспекта им. Сталина — нынешнего «Тихого Компроса». Эксперт обратил внимание на желание городских властей разработать новый генплан Молотова, который и был создан в 1947 году. Впоследствии, в послевоенные годы, на проспекте сформировался существующий и сейчас архитектурный ансамбль, в который вошли в том числе Дом ученых, «Башня смерти», где располагается краевое ГУ МВД, и другие объекты.

Речной вокзал и Пермь I

Архитекторы выделили несколько знаковых объектов, определявших архитектуру военного времени и игравших важную роль в жизни Молотова. К ним относятся в первую очередь транспортные узлы и объекты соцкультбыта. Первым, что видели эвакуированные и раненые советские бойцы, был вокзал...

Железнодорожный вокзал Пермь I и речной вокзал имели решающее значение в эвакуации граждан, раненых, перевозке грузов. Геннадий Воженников уделил особое внимание этому комплексу благодаря близкому расположению обоих объектов и площади, соединяющей их. Вокзал станции Пермь I (ул. Монастырская, 5) в «неорусском стиле», состоящий из четырех секций, возвели до Великой Отечественной войны (в 1875–1876 годах по проекту архитектора Петра Шрейбера), а речной вокзал на Монастырской, 2, корп. 1, построили в 1940 году. Над монументальным зданием речного вокзала в стиле сталинского ампира работали Александр Гринберг, Роман Гегард, Лев Милеги и другие архитекторы. Геннадий Воженников называет пермский речной вокзал уникальным объектом, который «спорил своей красотой с московским и волгоградским (тогда сталинградским) речными вокзалами».

В годы войны в здании местного речного вокзала дополнительно разместились военная комендатура и агитационный пункт, эвакопункт с санпропускником, столовая, сообщают в Историческом парке «Россия — Моя история». Также в нем действовала гостиница, где жили многие известные деятели искусства и культуры. Среди них — художник Борис Иогансон.

Геннадий Воженников отмечает, что реконструкция площади между двумя вокзалами позволила значительно сократить частоту ее подтоплений. В 1938 году с помощью подсыпки — на 2,8 м с одной стороны и на 2,5 м с другой — площадь сделали более высокой. Входные группы железнодорожного вокзала значительно уменьшились — были засыпаны часть ступеней и съезды в подвал для ватерклозетов. У соседнего здания конторы пароходства братьев Каменских (ул. Монастырская, 3а), где сейчас работает ресторан «Экспедиция», под землю ушел целый этаж.

Благодаря в том числе комплексу речного и железнодорожного вокзалов Молотов стал одним из важных транспортных пунктов страны. «Через речной вокзал, железнодорожные вокзалы Пермь I и Пермь II за годы войны прошло 1,3 млн эвакуированных раненых бойцов. Для Молотова это был колоссальный объем»,— подчеркивает архитектор-реставратор. Раненых здесь лечили и реабилитировали, в зданиях школ и других учреждений были развернуты госпитали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1943 году был достроен Дом офицеров

Фото: Дом офицеров Пермского гарнизона В 1943 году был достроен Дом офицеров

Фото: Дом офицеров Пермского гарнизона

Дом офицеров

В военное время в городе, помимо предприятий, юнгородков и жизненно важных объектов, возводились здания для культурных учреждений. Так, в 1943 году был достроен Дом офицеров. Каменное здание гарнизонного Дома Красной Армии (Дом офицеров, ул. Сибирская, 59) начали возводить в 1936 году по проекту свердловского архитектора Владимира Емельянова, сообщается на сайте Государственного архива Пермского края. Дом офицеров был предназначен для проведения мероприятий военных и силовых ведомств. Историк Олег Гайсин в статье для «Метросферы» отмечал, что, предположительно, здание строилось в качестве запасного командного пункта наркома обороны СССР.

Постройка является объектом культурного наследия, она возведена в стиле «сталинского ампира» (неоклассическая архитектура). Двух-трехэтажное здание с подвалом выходит на аванплощадь. Согласно сайту Дома офицеров, само здание, а также памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, вечный огонь, мемориальные доски и кубы с именами Героев Советского Союза и воинскими формированиями Западного Урала входят в исторический мемориальный комплекс (Площадь Ветеранов).

Во время Великой Отечественной вой­ны коллектив Дома Красной Армии выступал на фронте и в госпиталях. При Доме офицеров находился драматический театр, действовали коллективы художественной самодеятельности. На его сцене перед бойцами выступали народные артисты Сергей Лемешев, Иван Козловский, Любовь Орлова, Марина Ладынина, Владимир Зельдин. Во время командования Уральским военным округом маршал Георгий Жуков (1948–1953 годы) неоднократно бывал в Доме офицеров Пермского гарнизона и проводил совещания с командным составом, встречи с военнослужащими. В 1996 году на фасаде здания по ул. Сибирской, 59, установили мемориальную доску в память о посещении этого здания Георгием Жуковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интеллигенция во время войны была размещена в гостинице «Центральная»

Фото: Государственный архив Пермского края Интеллигенция во время войны была размещена в гостинице «Центральная»

Фото: Государственный архив Пермского края

Гостиница «Центральная»

Гостиница «Центральная» на ул. Сибирской, 9, построенная до Великой Отечественной войны, стала домом для именитых гостей города. Ее постояльцы и их деятельность сыграли важную роль в промышленном и культурном развитии Молотова.

Изначально кирпичное здание было трехэтажным. Исторический объект возвели до Великой Отечественной войны, в 1910 году, по проекту губернского инженера Емельяна Артемова в стиле «модерн» для гостиницы, повествует госархив Пермского края. Сначала объект именовался «Королевские номера», в 1918 году его муниципализировали, передав в ведение Пермского горкомхоза. В 1920-е годы здание использовали как гостиницу №1, или «Центральную». В мае-июне 1918 года в ней проживал в ссылке великий князь Михаил Романов. В 1930 году на углу улиц Карла Маркса (нынешняя Сибирская) и Советской начали возводить семиэтажное здание коммунного типа «Дом одиночек». В процессе работ назначение здания изменилось, и в 1933 году объект ввели в эксплуатацию как гостиницу «Центральная».

Геннадий Воженников подчеркнул, что гостиница «Центральная», называемая «семиэтажкой», во время Великой Отечественной войны функционировала как «фонд для гениев со всей страны». «В здании проживали представители советской элиты. Молотов, таким образом, получил культурную прививку»,— выразился архитектор-реставратор. На сайте Пермского научно-образовательного центра отмечается, что почти все здание «Центральной» освободили от проживающих, когда в августе 1941 года в Пермь прибыл эшелон из Ленинграда с актерами театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Вместе с актерами в военное время в гостинице жили и другие известные деятели культуры, например композиторы Арам Хачатурян и Сергей Прокофьев, писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. Как писала историк и краевед Светлана Федотова, в «Центральной» друг с другом соседствовали не только деятели культуры, но и бакинские бурильщики нефтяных скважин, конструкторы и инженеры.

После Великой Отечественной войны в «семиэтажке» жили артисты Пермского театра из состава, сформированного в 1944 году. Сейчас в «Центральной» проживают иностранные студенты, владеют памятником архитектуры известный бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермская компания «Магистраль-Сервис». В краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия ожидают, что к лету 2025 года здание отреставрируют.

Послевоенное развитие города

В послевоенные годы Молотов продолжал развиваться. Как указывал в статье о застройке Молотова во второй половине 1940-х годов (опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ» в 2019 году) доцент кафедры культурологии и философии ПГИК Андрей Бушмаков, строительство в городе в 1947–1949 годах ориентировалось не столько на столичные образцы сталинского ампира, сколько на более скромные типовые малоэтажные деревянные и шлакоблочные дома. Такие объекты выглядели нарядно и современно, отличались внешним благоустройством и отделкой, возводились комплексно, передовым поточно-скоростным методом с применением средств механизации и строительной техники, снижавших себестоимость работ. Молотовские строители среди прочих тогда участвовали конкурсах на лучшие жилые и гражданские здания, возведенные в городах РСФСР. Объекты, представляемые на конкурс Молотовом, для большинства горожан того времени, обитавших в бараках, землянках и перенаселенных коммуналках, выглядели как почти недостижимый идеал, отмечает автор статьи.

К концу 1940-х годов, несмотря на улучшение с оснащением строительных организаций, темпы застройки города не соответствовали его потребностям. Решить проблему с жильем и объектами соцкульт­быта удалось только после перехода к массовому строительству с использованием готовых конструкций в хрущевский период, это были 1960-е годы, когда Молотову уже вернули название Пермь.

Пленные немцы, задействованные в восстановлении разрушенных советских городов, занимались градостроительством и здесь. Как сообщалось в видеосюжете «Ветты» от 2011 года, в Прикамье в послевоенные годы трудилось почти 40 тыс. немцев. В России, на Урале немцы жили, проектировали и строили по-европейски. После войны пленные вели стройки, помимо Перми, в Чусовом, Березниках, Соликамске. Как отмечала председатель пермского общества российских немцев Ирина Редекоп, военнопленные возвели в нашем городе Дом офицеров, дом на пересечении улиц 25-го Октября и Луначарского, двухэтажные дома в районе клуба Маяковского, здания на Гайве. Так, перекресток улиц 25-го Октября и Луначарского раньше был площадью вокруг храма — здесь стояла Воскресенская церковь. После войны церковь взорвали, а из ее кирпичей пленные немцы построили дома по ул. Луначарского, 32 и 33. Военнопленными были также возведены микрорайоны Закамск, Громовский, Курья.

Во время прогулки по районам, возведенным немцами, внимание захватывает архитектура, не характерная для массовой советской застройки, подчеркивает сооснователь архитектурного бюро «Движение» Александр Сушков. Собеседник говорит, что КамГЭС, микрорайон Гайва и другие здания, возведенные силами немцев, стали своеобразным наследием войны. «Такие районы, как Гайва, строились и до войны. Гайва развивалась по таким же принципам, как и районы при эвакуированных заводах. Некоторые улицы на Гайве до сих пор замощены брусчаткой, качество мощения высокое, так как строили немцы. Само строение КамГЭС и его архитектура, башня со шпилем — символ послевоенного восстановления. Строительство этого объекта было начато до войны, велось во время нее и завершилось в конце 1950-х годов. Во внешнем облике КамГЭС прослеживается дух новой мировой истории»,— рассуждает Александр Сушков.

Архитектор вырос в микрорайоне Гайва, поэтому хорошо знаком с этой территорией. После войны там возвели не только жилые дома, но и детские сады, поликлинику, ДК им. Чехова. Прошли годы, но Дом культуры им. Чехова по-прежнему является смысловым центром всего микрорайона. Господин Сушков обращает внимание, что первые послевоенные дома на Гайве и в других районах города сейчас не являются объектами культурного наследия. Каждый из них несет свою историю, и рано или поздно архитектурное наследие зданий оценят по достоинству. «Эти дома положили начало освоению новых территорий, и сейчас они ждут переосмысления, сохраняя свою идентичность»,— резюмирует сооснователь архитектурного бюро «Движение».

Согласно порталу book.gorodperm.ru, в 1960–1970-е годы Пермь становится мощным промышленным центром Урала. Крупнейшими отраслями промышленности в городе стали электроэнергетика, переработка нефти и газа, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, лесопереработка, полиграфическая и пищевая промышленность. В 1958 году в городе вводят в эксплуатацию I очередь Пермского нефтеперерабатывающего завода (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). Тогда же в Перми начинают производить ракетные двигатели, основывают предприятие «Протон — Пермские моторы» (сейчас «Протон-ПМ»). Новые организации меняют облик города. Так, в 1960-е годы при возведении на Октябрьской площади главного корпуса Пермского политехнического института и здания Пермского института «Промстройпроект» сносят старые дома и Троицкую церковь. На площади Карла Маркса в 1970-е годы возводится здание Уральского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии, в Пермь из Краснокамска перебирается фабрика Гознака.

«Великая Отечественная война закончилась, и наш город внес большой вклад в победу Советского Союза. Пермь ковала ее издалека: лечением, эвакуацией, производством военной техники и многим другим»,— подчеркивает Геннадий Воженников.

Война подтолкнула город к быстрому промышленно-техническому развитию, которое стало заделом для новых свершений и достижений в науке и культуре. Промышленное развитие города шло рука об руку с развитием градостроительства и улучшением условий проживания граждан. Пермь постепенно трансформировалась, превращаясь в современный мегаполис.

Евгения Ахмедова