Направление на лечение
Как работала пермская медицина в годы войны
В годы войны Молотовская область была крупнейшей госпитальной базой Уральского военного округа. После первых же сражений сюда был направлен большой поток тяжелораненых бойцов. Под эвакогоспитали (ЭГ) выделялись учебные заведения, больницы и санатории. Местные врачи разрабатывали эффективные методы лечения, которые активно применялись как в тылу, так и на фронте. Всего с 1941 по 1945 год через медучреждения региона прошло свыше 470 тыс. солдат и офицеров Красной армии.
Раненые эвакогоспиталя №3951 с медицинскими сестрами. 1942 год
Фото: Государственный архив Пермского края
Чем дальше в тыл
Первый эшелон с раненными на фронте солдатами прибыл в Молотов 27 июля 1941 года. Согласно данным государственного архива Пермского края, основным пристанищем для 250 пострадавших бойцов тогда стала вторая городская клиническая больница, на базе которой развернулся эвакогоспиталь №3147. К приему раненых подготовились и другие учреждения сформированного к тому времени Пермского местного эвакуационного пункта (МЭП-44). Среди них были первая клиническая больница, школа №26 по ул. Коммунистической и здание бывшего педучилища на ул. Горького, 15.
Для организации госпиталей область оперативно выделила все необходимое, включая оборудование и инвентарь. Государственный архив Пермского края (ГАПК) приводит следующие цифры: к концу октября 1941 года было сформировано 93 эвакогоспиталя на 32 234 койки, 72 из них — на базе местных медицинских учреждений, 21 — с использованием оборудования и личного состава эвакуированных в область госпиталей. Молотов направил для работы в городских и областных госпиталях 13 профессоров, 7 докторов медицинских наук, 377 врачей, а также более 2 тыс. медсестер и санитаров.
На политинформации в эвакогоспитале №3951
Фото: Государственный архив Пермского края
Молотовская область с точки зрения медико-санитарной службы играла в структуре Уральского военного округа (УрВО) особую роль. В основном это было связано с ее стратегически удобным местоположением. Находясь на пересечении железнодорожных магистралей Москва — Владивосток, Ленинград — Свердловск и Волжско-Камского водного пути, регион мог обслуживать войска всех фронтовых направлений. Вместе с тем удаленность от боевых действий гарантировала относительную безопасность для передвижения эшелонов с большим количеством раненых.
Военно-медицинские учреждения разворачивались во всех городах и населенных пунктах области, в том числе в санаториях. Согласно данным госпитальной карты Пермского государственного архива социально-политической истории (ГАСПИ), в Нижней Курье под госпиталь №3131 было выделено несколько дачных домов, которые на тот момент уже принадлежали детскому центру. В эвакогоспитале №4885 на базе курорта Усть-Качка долечивались раненые командного состава. За два военных лета сотрудники «курортного» госпиталя помогли около 1 тыс. военнослужащих.
Сотрудники аптеки эвакогоспиталя №3951 за приготовлением медикаментов. 1942 год
Фото: Государственный архив Пермского края
Многие ЭГ располагались в помещениях школ, гимназий, училищ и различных общественных организаций. В частности, под лечебные учреждения были предоставлены здания школ №9, 24, 27,42, 61, гимназии №6 (тогда школа №69), №11. Только на базе госпиталя №1719, занимающего помещения школы №22, за 27 месяцев работы было принято более 19,5 тыс. раненых.
Целительный коктейль Молотова
К началу войны в Молотове действовали медицинский, стоматологический и фармацевтический институты, которые стали основным источником врачебных кадров. Располагая широким профессорским составом, Молотовская область подавала большие надежды на новые открытия в области медицины. Как пишет в своей научной работе, посвященной истории медицины Прикамья, профессор кафедры истории и философии Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), доктор исторических наук Николай Невоструев, в военный период местные вузы пересмотрели планы научно-исследовательских работ в сторону оборонной тематики. Главными направлениями стали научные разработки в области медпомощи раненым, создание новых методов спецлечения, в том числе хирургического, терапевтического, неврологического, стоматологического, а также создание эффективных лекарственных препаратов, которые обеспечили бы фронтовую и тыловую территории. Актуальной разработкой стали химические носки из специальной бумаги для профилактики распространенных в суровые военные зимы обморожений. Активно использовались новые методики врачей при лечении столбняка, шока, тяжелых травм и повреждений головного мозга.
Для эффективного лечения раненых было решено использовать природный потенциал региона. Так, профессор Пермского медицинского института Василий Модестов разработал метод лечения больных с использованием натуральных минеральных вод, солей и нефтепродуктов. В архиве Пермской медицинской библиотеки указано, что ученый внедрил в военно-полевую практику антисептические индивидуальные перевязочные пакеты, марлевые тампоны с бромйодной водой и асфальтеновые повязки. Последние создавались из компонента нефти — асфальтена. В «Сборнике работ по использованию местных ресурсов Молотовской области», составленном Василием Модестовым, поясняется, что медикамент с бромйодной водой предотвращал развитие инфекции в ране и способствовал быстрому заживлению, поэтому распространялся в первую очередь на передовой. Часть из них направлялась в госпитали Кирова, Свердловска и Москвы. Только за первый год войны молотовская лаборатория областного аптекоуправления изготовила около 300 тыс. антисептических пакетов.
В областных госпиталях и больницах практиковалось замещение недостающих препаратов на подручные вещества. Медики использовали целлюлозу вместо ваты и турбинное масло для основы лечебных мазей, варили мыло из глины. Велись поиски наиболее действенных методов лечения солдат, лишенных конечностей, и больных с травматическими повреждениями мягких тканей и костей. По данным ГАСПИ, в 1942 году для бойцов с ампутированными частями тела было приспособлено несколько госпиталей в Перми, Чусовом, Лысьве, Верещагино, Березниках. В кунгурских ЭГ практиковалось лечение травм периферической нервной системы.
На базе госпиталя №3137 в Соликамске, где находилось два крупных хирургических отделения, врачи разработали методы комплексного лечения раненых. Кроме проведения операций и переливания крови больным назначались физиопроцедуры, гимнастика и трудотерапия. Также в учреждении организовали отделение сероводородных ванн, грязелечебницу и даже солярий. Благодаря улучшенной методике удалось сократить среднюю продолжительность лечения раненых со 100 до 92 дней.
Спасти и сохранить
Одной из важнейших проблем в годы войны стало сохранение здоровья рабочих оборонных заводов. В связи с этим на городских предприятиях создавались закрытые медико-санитарные части (МСЧ). Как отмечает Николай Невоструев, одна из первых МСЧ появилась на заводе №19 им. Сталина (АО «ОДК-Пермские моторы»). Здесь были организованы стационар на 60 коек (который позже был расширен до ста мест), санитарная лаборатория, специальная столовая для больных туберкулезом и витаминный цех. Аналогичная медчасть размещалась на базе завода №33 им. Калинина («ОДК-СТАР»). В Березниках была создана поликлиника сразу для трех химических заводов. К 1943 году на областных предприятиях действовало пять МСЧ, 110 здравпунктов, а также дневные и ночные санатории.
Однако обстановка на фронте ставила новые задачи перед молотовскими врачами. С каждым годом состав рабочих на промпредприятиях менялся в сторону значительного увеличения числа женщин и подростков. Например, по данным ГАПК, к 1942 году на пороховом заводе №577 в Соликамске число несовершеннолетних девушек достигало 63%. Для поддержки здоровья девочкам-подросткам предоставлялись места в домах отдыха. Беременные женщины дополнительно обеспечивались трехразовым питанием. Ближе к концу войны несовершеннолетним заводчанам давали еженедельный выходной.
В то же время система амбулаторной помощи гражданскому населению оставалась в трудном положении. Из-за мобилизации медработников на фронт и для работы в госпиталях существенно возросла нагрузка на одного врача. В 1942 году в Молотове работало 355 врачей, а штату было необходимо 719 специалистов различных направлений. При этом население города значительно увеличилось к весне 1943-го. Сократилось количество коек в поликлиниках, не хватало медикаментов — все ресурсы были брошены на лечение раненых бойцов и работников стратегически важных предприятий. Для оказания помощи местным жителям было увеличено количество приемов на дому, введена предварительная запись к специалистам. Вспышки инфекционных заболеваний среди населения сдерживались санитарно-гигиеническими мерами областного отдела здравоохранения.
Одним из основных направлений работы местных поликлиник стала педиатрия. Еще до войны Молотовская область испытывала острую потребность в квалифицированных педиатрах. Вместе с тем увеличение числа эвакуированных детей, снижение количества детских учреждений и качества профилактической работы создали дополнительные трудности. Согласно архивным данным ПГМУ, опорным центром повышения квалификации специалистов-педиатров выступило Общество детских врачей под руководством профессора Павла Пичугина. В частности, им был организован цикл лекций по детским инфекционным заболеваниям. Для профилактики детей ясельного возраста вывозили на дачи в Уинский и Кишертский районы. Дополнительно создавались детские межколхозные санатории, в том числе для больных туберкулезом.
В бой идут не одни медики
Рабочий день врачей в госпиталях длился более 12 часов, персонал трудился в две смены. В первое полугодие войны сотрудники молотовских больниц оперировали каждого десятого раненого, а в последний период — каждого второго. Согласно информации ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови», донорскую кровь получали в начале войны трое из двухсот раненых, а в конце — каждый третий. Постоянное увеличение количества больных и эвакуированных вызывало необходимость привлекать к медицинской работе не только врачей, но и местных жителей.
В сдаче крови хотела участвовать не только взрослая часть населения, но и подростки. В номере газеты «Звезда» от 1943 года было опубликовано письмо ученицы школы №27 Л. Бочаровой к начальнику госпиталя №2558 Нине Плетневой. В нем девятиклассница обратилась с просьбой: «Мне исполнилось 17 лет. Считаю себя взрослой девушкой, но я ничего еще не сделала для нашей родной Красной армии. Просьба моя в том, чтобы вы разрешили исследовать мою кровь, и если она окажется пригодной, то возьмите ее столько, сколько найдете нужным. Хочу быть полезной Родине». Донорские пункты создавались на базе эвакогоспиталей. Всего за годы войны пермяки сдали 35 тыс. литров крови.
Помогали жители Молотова и в уходе за ранеными: разгружали санитарные поезда, прибирались в палатах, помогали раненым в написании писем родным. Студенческие бригады, женщины и дети ухаживали за тяжелоранеными, пытались создавать уют из подручных средств. Перед солдатами выступали артисты пермской филармонии, а также труппы эвакуированных из Ленинграда театров, в том числе театра оперы и балета им. Кирова и ТЮЗа. За госпиталями также закрепляли учреждения, которые содействовали им любыми доступными способами: делали ремонт, следили за чистотой помещений, обеспечивали дополнительным продовольствием, занимались трудовой адаптацией инвалидов.
Промышленные предприятия тоже участвовали в деятельности медучреждений. По информации издательского центра «Красная Звезда» при Министерстве обороны РФ, на оборудование госпиталей в своих городах 1 млн руб. собрали сотрудники горных предприятий Кизела, металлургических заводов Чусового и бумкомбината в Краснокамске. Лысьва передала больницам около 5 тыс. единиц эмалированной посуды, 1100 простыней, более 800 одеял и подушек.
Благодаря слаженной работе медиков, содействию местных жителей и промпредприятий Молотовская область стала самым крупным тыловым госпитальным центром УрВО. Результатом работы медиков стал низкий показатель уровня смертности — он составил менее 1%. Примерно 76% всех привезенных в регион больных вернулись в ряды Красной армии для дальнейшей борьбы с фашизмом. По данным ГАСПИ, всего за годы войны через 149 эвакогоспиталей прошло более 470 тыс. раненых. Вторым по численности являлся МЭП-91 в Свердловске (97 ЭГ), третьим — МЭП-98 в Челябинске (59 ЭГ).
Но даже после Победы молотовские эвакогоспитали продолжили упорный труд по лечению раненых. В частности, ЭГ №1017, работавший на базе педучилища, стал в 1946 году областным госпиталем инвалидов Великой Отечественной войны. Позже лечебные учреждения принимали военнослужащих, прошедших Афганистан, Чечню и Карабах.