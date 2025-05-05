Направление на лечение

В годы войны Молотовская область была крупнейшей госпитальной базой Уральского военного округа. После первых же сражений сюда был направлен большой поток тяжелораненых бойцов. Под эвакогоспитали (ЭГ) выделялись учебные заведения, больницы и санатории. Местные врачи разрабатывали эффективные методы лечения, которые активно применялись как в тылу, так и на фронте. Всего с 1941 по 1945 год через медучреждения региона прошло свыше 470 тыс. солдат и офицеров Красной армии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раненые эвакогоспиталя №3951 с медицинскими сестрами. 1942 год

Фото: Государственный архив Пермского края Раненые эвакогоспиталя №3951 с медицинскими сестрами. 1942 год

Фото: Государственный архив Пермского края

Чем дальше в тыл

Первый эшелон с раненными на фронте солдатами прибыл в Молотов 27 июля 1941 года. Согласно данным государственного архива Пермского края, основным пристанищем для 250 пострадавших бойцов тогда стала вторая городская клиническая больница, на базе которой развернулся эвакогоспиталь №3147. К приему раненых подготовились и другие учреждения сформированного к тому времени Пермского местного эвакуационного пункта (МЭП-44). Среди них были первая клиническая больница, школа №26 по ул. Коммунистической и здание бывшего педучилища на ул. Горького, 15.

Для организации госпиталей область оперативно выделила все необходимое, включая оборудование и инвентарь. Государственный архив Пермского края (ГАПК) приводит следующие цифры: к концу октября 1941 года было сформировано 93 эвакогоспиталя на 32 234 койки, 72 из них — на базе местных медицинских учреждений, 21 — с использованием оборудования и личного состава эвакуированных в область госпиталей. Молотов направил для работы в городских и областных госпиталях 13 профессоров, 7 докторов медицинских наук, 377 врачей, а также более 2 тыс. медсестер и санитаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На политинформации в эвакогоспитале №3951

Фото: Государственный архив Пермского края На политинформации в эвакогоспитале №3951

Фото: Государственный архив Пермского края

Молотовская область с точки зрения медико-санитарной службы играла в структуре Уральского военного округа (УрВО) особую роль. В основном это было связано с ее стратегически удобным местоположением. Находясь на пересечении железнодорожных магистралей Москва — Владивосток, Ленинград — Свердловск и Волжско-Камского водного пути, регион мог обслуживать войска всех фронтовых направлений. Вместе с тем удаленность от боевых действий гарантировала относительную безопасность для передвижения эшелонов с большим количеством раненых.

Военно-медицинские учреждения разворачивались во всех городах и населенных пунктах области, в том числе в санаториях. Согласно данным госпитальной карты Пермского государственного архива социально-политической истории (ГАСПИ), в Нижней Курье под госпиталь №3131 было выделено несколько дачных домов, которые на тот момент уже принадлежали детскому центру. В эвакогоспитале №4885 на базе курорта Усть-Качка долечивались раненые командного состава. За два военных лета сотрудники «курортного» госпиталя помогли около 1 тыс. военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники аптеки эвакогоспиталя №3951 за приготовлением медикаментов. 1942 год

Фото: Государственный архив Пермского края Сотрудники аптеки эвакогоспиталя №3951 за приготовлением медикаментов. 1942 год

Фото: Государственный архив Пермского края

Многие ЭГ располагались в помещениях школ, гимназий, училищ и различных общественных организаций. В частности, под лечебные учреждения были предоставлены здания школ №9, 24, 27,42, 61, гимназии №6 (тогда школа №69), №11. Только на базе госпиталя №1719, занимающего помещения школы №22, за 27 месяцев работы было принято более 19,5 тыс. раненых.

Целительный коктейль Молотова

К началу войны в Молотове действовали медицинский, стоматологический и фармацевтический институты, которые стали основным источником врачебных кадров. Располагая широким профессорским составом, Молотовская область подавала большие надежды на новые открытия в области медицины. Как пишет в своей научной работе, посвященной истории медицины Прикамья, профессор кафедры истории и философии Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), доктор исторических наук Николай Невоструев, в военный период местные вузы пересмотрели планы научно-исследовательских работ в сторону оборонной тематики. Главными направлениями стали научные разработки в области медпомощи раненым, создание новых методов спецлечения, в том числе хирургического, терапевтического, неврологического, стоматологического, а также создание эффективных лекарственных препаратов, которые обеспечили бы фронтовую и тыловую территории. Актуальной разработкой стали химические носки из специальной бумаги для профилактики распространенных в суровые военные зимы обморожений. Активно использовались новые методики врачей при лечении столбняка, шока, тяжелых травм и повреждений головного мозга.

Для эффективного лечения раненых было решено использовать природный потенциал региона. Так, профессор Пермского медицинского института Василий Модестов разработал метод лечения больных с использованием натуральных минеральных вод, солей и нефтепродуктов. В архиве Пермской медицинской библиотеки указано, что ученый внедрил в военно-полевую практику антисептические индивидуальные перевязочные пакеты, марлевые тампоны с бромйодной водой и асфальтеновые повязки. Последние создавались из компонента нефти — асфальтена. В «Сборнике работ по использованию местных ресурсов Молотовской области», составленном Василием Модестовым, поясняется, что медикамент с бромйодной водой предотвращал развитие инфекции в ране и способствовал быстрому заживлению, поэтому распространялся в первую очередь на передовой. Часть из них направлялась в госпитали Кирова, Свердловска и Москвы. Только за первый год войны молотовская лаборатория областного аптекоуправления изготовила около 300 тыс. антисептических пакетов.

В областных госпиталях и больницах практиковалось замещение недостающих препаратов на подручные вещества. Медики использовали целлюлозу вместо ваты и турбинное масло для основы лечебных мазей, варили мыло из глины. Велись поиски наиболее действенных методов лечения солдат, лишенных конечностей, и больных с травматическими повреждениями мягких тканей и костей. По данным ГАСПИ, в 1942 году для бойцов с ампутированными частями тела было приспособлено несколько госпиталей в Перми, Чусовом, Лысьве, Верещагино, Березниках. В кунгурских ЭГ практиковалось лечение травм периферической нервной системы.

На базе госпиталя №3137 в Соликамске, где находилось два крупных хирургических отделения, врачи разработали методы комплексного лечения раненых. Кроме проведения операций и переливания крови больным назначались физиопроцедуры, гимнастика и трудотерапия. Также в учреждении организовали отделение сероводородных ванн, грязелечебницу и даже солярий. Благодаря улучшенной методике удалось сократить среднюю продолжительность лечения раненых со 100 до 92 дней.

Спасти и сохранить

Одной из важнейших проблем в годы вой­ны стало сохранение здоровья рабочих оборонных заводов. В связи с этим на городских предприятиях создавались закрытые медико-санитарные части (МСЧ). Как отмечает Николай Невоструев, одна из первых МСЧ появилась на заводе №19 им. Сталина (АО «ОДК-Пермские моторы»). Здесь были организованы стационар на 60 коек (который позже был расширен до ста мест), санитарная лаборатория, специальная столовая для больных туберкулезом и витаминный цех. Аналогичная медчасть размещалась на базе завода №33 им. Калинина («ОДК-СТАР»). В Березниках была создана поликлиника сразу для трех химических заводов. К 1943 году на областных предприятиях действовало пять МСЧ, 110 здравпунктов, а также дневные и ночные санатории.

Однако обстановка на фронте ставила новые задачи перед молотовскими врачами. С каждым годом состав рабочих на промпредприятиях менялся в сторону значительного увеличения числа женщин и подростков. Например, по данным ГАПК, к 1942 году на пороховом заводе №577 в Соликамске число несовершеннолетних девушек достигало 63%. Для поддержки здоровья девочкам-подросткам предоставлялись места в домах отдыха. Беременные женщины дополнительно обеспечивались трехразовым питанием. Ближе к концу вой­ны несовершеннолетним заводчанам давали еженедельный выходной.

В то же время система амбулаторной помощи гражданскому населению оставалась в трудном положении. Из-за мобилизации медработников на фронт и для работы в госпиталях существенно возросла нагрузка на одного врача. В 1942 году в Молотове работало 355 врачей, а штату было необходимо 719 специалистов различных направлений. При этом население города значительно увеличилось к весне 1943-го. Сократилось количество коек в поликлиниках, не хватало медикаментов — все ресурсы были брошены на лечение раненых бойцов и работников стратегически важных предприятий. Для оказания помощи местным жителям было увеличено количество приемов на дому, введена предварительная запись к специалистам. Вспышки инфекционных заболеваний среди населения сдерживались санитарно-гигиеническими мерами областного отдела здравоохранения.

Одним из основных направлений работы местных поликлиник стала педиатрия. Еще до войны Молотовская область испытывала острую потребность в квалифицированных педиатрах. Вместе с тем увеличение числа эвакуированных детей, снижение количества детских учреждений и качества профилактической работы создали дополнительные трудности. Согласно архивным данным ПГМУ, опорным центром повышения квалификации специалистов-педиатров выступило Общество детских врачей под руководством профессора Павла Пичугина. В частности, им был организован цикл лекций по детским инфекционным заболеваниям. Для профилактики детей ясельного возраста вывозили на дачи в Уинский и Кишертский районы. Дополнительно создавались детские межколхозные санатории, в том числе для больных туберкулезом.

В бой идут не одни медики

Рабочий день врачей в госпиталях длился более 12 часов, персонал трудился в две смены. В первое полугодие войны сотрудники молотовских больниц оперировали каждого десятого раненого, а в последний период — каждого второго. Согласно информации ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови», донорскую кровь получали в начале войны трое из двухсот раненых, а в конце — каждый третий. Постоянное увеличение количества больных и эвакуированных вызывало необходимость привлекать к медицинской работе не только врачей, но и местных жителей.

В сдаче крови хотела участвовать не только взрослая часть населения, но и подростки. В номере газеты «Звезда» от 1943 года было опубликовано письмо ученицы школы №27 Л. Бочаровой к начальнику госпиталя №2558 Нине Плетневой. В нем девятиклассница обратилась с просьбой: «Мне исполнилось 17 лет. Считаю себя взрослой девушкой, но я ничего еще не сделала для нашей родной Красной армии. Просьба моя в том, чтобы вы разрешили исследовать мою кровь, и если она окажется пригодной, то возьмите ее столько, сколько найдете нужным. Хочу быть полезной Родине». Донорские пункты создавались на базе эвакогоспиталей. Всего за годы вой­ны пермяки сдали 35 тыс. литров крови.

Помогали жители Молотова и в уходе за ранеными: разгружали санитарные поезда, прибирались в палатах, помогали раненым в написании писем родным. Студенческие бригады, женщины и дети ухаживали за тяжелоранеными, пытались создавать уют из подручных средств. Перед солдатами выступали артисты пермской филармонии, а также труппы эвакуированных из Ленинграда театров, в том числе театра оперы и балета им. Кирова и ТЮЗа. За госпиталями также закрепляли учреждения, которые содействовали им любыми доступными способами: делали ремонт, следили за чистотой помещений, обеспечивали дополнительным продовольствием, занимались трудовой адаптацией инвалидов.

Промышленные предприятия тоже участвовали в деятельности медучреждений. По информации издательского центра «Красная Звезда» при Министерстве обороны РФ, на оборудование госпиталей в своих городах 1 млн руб. собрали сотрудники горных предприятий Кизела, металлургических заводов Чусового и бумкомбината в Краснокамске. Лысьва передала больницам около 5 тыс. единиц эмалированной посуды, 1100 простыней, более 800 одеял и подушек.

Благодаря слаженной работе медиков, содействию местных жителей и промпредприятий Молотовская область стала самым крупным тыловым госпитальным центром УрВО. Результатом работы медиков стал низкий показатель уровня смертности — он составил менее 1%. Примерно 76% всех привезенных в регион больных вернулись в ряды Красной армии для дальнейшей борьбы с фашизмом. По данным ГАСПИ, всего за годы войны через 149 эвакогоспиталей прошло более 470 тыс. раненых. Вторым по численности являлся МЭП-91 в Свердловске (97 ЭГ), третьим — МЭП-98 в Челябинске (59 ЭГ).

Но даже после Победы молотовские эвакогоспитали продолжили упорный труд по лечению раненых. В частности, ЭГ №1017, работавший на базе педучилища, стал в 1946 году областным госпиталем инвалидов Великой Отечественной войны. Позже лечебные учреждения принимали военнослужащих, прошедших Афганистан, Чечню и Карабах.

Анастасия Леонтьева