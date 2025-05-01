Первый за 30 лет регулярный рейс из Москвы приземлился в Сухуме

Первый регулярный авиарейс из Москвы после более чем 30-летнего перерыва совершил посадку в международном аэропорту Сухума имени В. Г. Ардзинбы 1 мая 2025 года. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сухуме приземлился первый регулярный рейс из Москвы после более чем 30-летнего перерыва. Полет выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро» на лайнере Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

По информации пресс-службы перевозчика, борт отправился из столицы с практически полной загрузкой — 49 пассажиров. Воздушное судно прибыло в международный аэропорт Сухума в 18:00 по московскому времени. Продолжительность перелета составила около 3 часов 50 минут.

Возобновление авиасообщения сопровождалось торжественными мероприятиями. В церемонии открытия аэропорта участвовали президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Первые путешественники получили памятные сувениры.

Обратный вылет в Москву запланирован на 19:30 по московскому времени с прибытием в аэропорт Внуково в 23:00. Следующий рейс «ЮВТ аэро» состоится 3 мая, а затем авиасообщение будет функционировать еженедельно по субботам.

Помимо «ЮВТ аэро», Росавиация выдала разрешения на полеты в Абхазию авиакомпаниям iFly и Nordstar. Прорабатывается запуск авиасообщения перевозчиками «Икар» и «Северный ветер» из различных российских городов. С 6 мая стартуют еженедельные полеты компании «Икар» по маршруту Нижний Новгород — Сухум.

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани. Согласно договору, государство сохраняет в собственности аэродром, инфраструктуру и историческое здание аэровокзала, а также статус объекта двойного назначения и наименование — Международный аэропорт города Сухума имени В. Г. Ардзинбы.

Мария Удовик