На строительство корпуса к школе в Лаишевском районе направят 725,4 млн рублей

На строительство корпуса дополнительного образования к Сокуровской средней общеобразовательной школе им. Г.Р. Державина в селе Сокуры Лаишевского района Татарстана выделят более 725,4 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

В рамках работ планируется выполнить общестроительные работы, провести озеленение, установить лифт, системы вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Рабочие также проложат дорожное покрытие, проведут ливневую канализацию и сделают ограждение территории.

Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

По данным открытых источников, в Сокуровской СОШ им. Державина учатся более 600 детей и работают 40 преподавателей.

Диана Соловьёва