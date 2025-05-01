В КЧР приготовили 500 литров айрана по случаю майских праздников

В Карачаево-Черкесии на торжествах, посвященных 80-летию Победы и Дню возрождения карачаевского народа, приготовили 500 л айрана – традиционного кавказского кисломолочного напитка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Карачаевского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Праздничные мероприятия проходят 1 мая в Карачаевске. На центральной площади города организованы тематические площадки с патриотическими и спортивными состязаниями, выставками, конкурсами и мастер-классами.

Среди экспозиций особое внимание привлекают стенды, рассказывающие об участниках Великой Отечественной войны и Героях Социалистического труда из республики. Посетители также могут увидеть национальные костюмы и работы мастеров традиционных художественных промыслов.

День возрождения карачаевского народа официально отмечается 3 мая – в этот день в 1957 году на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, возвращавшимися из ссылки. Депортация народа произошла 2 ноября 1943 года, когда карачаевцев принудительно выслали в Казахстан и Среднюю Азию.

Николай Аксенов