В Оренбуржье на детской железной дороге открылся сезон летних перевозок

В четверг, 1 мая, прошло торжественное открытие 72-го сезона пассажирских перевозок на Оренбургской детской железной дороге. Церемония состоялась на станции Комсомольская. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Впервые за 72 года детская железная дорога открывается на месяц раньше, чем обычно. Это позволит юным железнодорожникам глубже закрепить полученные знания на практике, а жителям и гостям города — на месяц дольше прокатиться вдоль восстановленной красивой набережной реки Урал», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги в Оренбуржье Андрея Киссельмана.

До начала летней практики железнодорожники подготовили инфраструктуру малой магистрали, оборудование и поезда. Кроме того, в зданиях станций провели косметический ремонт. Также подвижной состав прошел техническое обслуживание, а на территории состоялись субботники.

В 2025 году почти 500 юных железнодорожников пройдут практику на Оренбургской детской железной дороге. До старта пассажирских перевозок они познакомились с теорией в области железнодорожного транспорта.

Подростки освоят на Оренбургской детской железной дороге ряд профессий, в список которых входят машинист тепловоза, дежурный по станции, проводник и осмотрщик пассажирского вагона. Для перевозок задействуют два локомотива марки ТУ-10 и шесть пассажирских вагонов.

Георгий Портнов