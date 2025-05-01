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Татарстанцев предупредили о заморозках

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявило штормовое предупреждение о заморозках в республике 2 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Татарстанцев предупредили о заморозках

Татарстанцев предупредили о заморозках

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Татарстанцев предупредили о заморозках

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ночью и утром 2 мая ожидается понижение температуры до —3 °С.

В связи с этим жителей республики просят не пользоваться неисправными электроприборами и самодельными электронагревательными устройствами, не устанавливать их вблизи легковоспламеняющихся предметов.

Дарья Сайфиева

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