В полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона»—«Интер» было забито шесть мячей. Команды сыграли вничью (3:3). Ответная встреча в Италии состоится 6 мая. За развитием событий на олимпийском стадионе в Каталонии следил спорный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

После того как «Интер» не смог взять кубок Италии и уступил первое место в чемпионате, в команду перестали верить как эксперты, так и букмекеры. Но наставник миланского клуба перед матчем с «Барселоной» просил своих подопечных забыть все, что произошло.

Симоне Индзаги в очередной раз сорвал голос. Футболисты «Интера» услышали и начали матч в Каталонии так, что, уж простите, обалдели все. Первая минута после стартового свистка еще не истекла, а гости уже забили гол. Дальше — больше. Отсиживаться в обороне «Интер» явно не собирался, и на 21-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей.

Но «Барселона» уже не раз показывала, что умеет отыгрываться и не с такого счета. И два пропущенных мяча только раззадорили молодую, быструю и мастеровитую команду. Сине-гранатовые включили такие скорости, а их юная звезда Ламин Ямаль начал исполнять такие финты, что дрогнула бы любая защита. Голкипер гостей Ян Зоммер спасал несколько раз, но сохранить ворота в неприкосновенности, конечно, не смог. Усилиями Ямаля и Торреса на перерыв команды уходили при равном счете (2:2). Казалось, что во втором тайме «Барса» сметет соперника, но не получилось. Гости снова вышли вперед, правда, ненадолго.

Стоит сказать, что после этого «Интер» забил еще один мяч, но его отменили из-за офсайда. Да, в концовке «Барса» буквально прижала соперника к воротам, но довести дело до логичного завершения так и не смогла. Так что теперь считать сине-гранатовых фаворитами в ответной встрече через неделю вряд ли кто-то рискнет. Тем более что на «Сан-Сиро» миланский клуб не проигрывал вот уже 15 матчей. Первая полуфинальная игра, конечно, еще раз показала сумасшедший атакующий потенциал «Барсы», но на вопрос, кто выйдет в финал, не ответила.

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Владимир Осипов