В 105 многоквартирных домах Татарстана обновят лифты общей суммой на 1,09 млрд руб. Заказчиком выступает некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 105 домах Татарстана обновят лифты за 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 105 домах Татарстана обновят лифты за 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Казани лифты заменят в 66 домах, расположенных в Приволжском районе (ул. Победы, Братьев Касимовых, Рихарда Зорге), Советском районе (ул. Академика Глушко, Рашида Вагапова), Ново-Савиновском районе (пр. Фатыха Амирхана, ул. Абсалямова) и других.

В Альметьевске обновят оборудование в 9 домах, в Бугульме — в 4 зданиях. В Елабуге и Зеленодольске заменят лифты соответственно в трех и одном доме. Нижнекамск и Набережные Челны получат новые лифты в 10 и 12 домах соответственно.

Самый дорогой объект: лифт в доме по улице пр. Победы, 78, находящийся в Советском районе Казани — 1 184 570 руб.

Дешевле всего обновление лифта обойдется в доме по адресу ул. Железнодорожников, 6 (Нижнекамск) — 111 233 руб.

Завершить все работы подрядчик обязан к 20 декабря 2025 года.

Артём Дергунов