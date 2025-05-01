«Ъ-Новороссийск» запускает цикл материалов об архитектуре города, в которых историк Игорь Гусенин рассказывает о судьбе дореволюционных построек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В апреле 2025 года в Новороссийске снесли бывший административный корпус пивзавода «Бавария». Он располагался в доме №13 на улице Козлова. По данным городских властей, ветхое здание подлежало сносу, так как не являлось объектом культурного наследия. Постройка была признана аварийной еще в 2019 году. Снос старинного дома вызвал большой резонанс в сообществе историков и краеведов. По их мнению, в Новороссийске после Великой Отечественной войны и так сохранилось очень мало старинной застройки.

Пивзавод «Бавария» был основан в 1901 году в городе Новороссийске и принадлежал Товариществу екатеринодарских купцов Давиду Дон-Дудину и Матиасу Ирзе. Находился пивзавод на углу улиц Кутузовской и Миллионной (сегодня это улица Козлова). Завод являлся вторым в городе после Черноморского пивоваренного завода «Славия», расположенного в балке Адамовича. Кроме завода в Новороссийске, купцам также принадлежали еще три завода: №6 «Богемия» в Усть-Лабинске, основанный в 1890 году; № 1 «Новая Бавария» в Екатеринодаре, основанный в 1883 году; «Кавказ» в станице Крымской, основанный в 1887 году.

Для производства необходимого количества электроэнергии на пивзаводе «Бавария» работала паровая машина мощностью пять лошадиных сил, имелись собственные мастерские: слесарная, столярная, бондарная. Охлаждение подвальных помещений до необходимой температуры осуществлялось льдом, искусственное производство которого было налажено здесь же, на заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изготовление льда на пивзаводе «Бавария», 1900-е гг.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru Изготовление льда на пивзаводе «Бавария», 1900-е гг.

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

Годовая производительность завода составляла 90 тыс. руб. Управлял заводом А.В. Дулинов, технической частью заведовал М.И.Питт.

На заводе трудились 27 рабочих. Склады пивзавода находились в Сухуме, Анапе, Батуми. Пивзавод «Бавария» прекратил свое существование вскоре после Революции, в 1918 году.

После национализации завод находился в ведении Кубчерсовнархоза, в 1923 году был передан исполкому «на правах владения».

Впоследствии от завода сохранилось только бывшее административное здание, которое после Великой Отечественной войны было приспособлено под жилой дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1900 год. Улица Михайловская (Коммунистическая), вдали пивзавод «Бавария» Нестерова (административный корпус отмечен белой стрелочкой и цифрой 1)

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru 1900 год. Улица Михайловская (Коммунистическая), вдали пивзавод «Бавария» Нестерова (административный корпус отмечен белой стрелочкой и цифрой 1)

Фото: предоставлено nvrsk-kostomarovo.ru

На этом история пивзавода закончилась. В разные годы в его помещениях располагались различные организации. В 1918 году в здании бывшего пивзавода принимали на хранение скумпию (кустарник). Из листьев скумпии вырабатывали дубильное вещество, которое использовалось в кожевенной промышленности. Сперва его привозили в Россию из-за границы, но после начала Первой мировой войны, уже в 1915 году, зарубежные поставки прекратились, кожевенное производство стало испытывать острую нужду, и тогда вспомнили о том, что в горах вокруг Новороссийска, растет очень много скумпии, из которой можно получать дубильное вещество, не хуже заграничных аналогов.

Бывшие хозяйственные помещения пивзавода до нашего времени не сохранились, в отличие от дома, который существовал до 2025 года.

Историки и краеведы Новороссийска считают недопустимым снос исторической застройки, большая часть которой была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным госкомиссии, инфраструктура города была разрушена на 96,5%, а жилой фонд на 65%. Кроме того, уцелевшие здания сносили в послевоенные годы целыми кварталами. Это происходило при первом послевоенном архитекторе города (1944-1954 гг.) Валентине Данини — в попытке реализовать абсолютно фантастический план Иофана — план послевоенного восстановления города, а также при Гургене Наджаряне (1971-1988 гг.).

В итоге в Новороссийске не осталось ни одного целого исторического квартала. Снос чудом сохранившихся исторических зданий продолжается и в наши дни. В течение последних пяти лет в Новороссийске снесли бывшую барскую дачу Буколовой, административный корпус пивзавода «Бавария»; сгорела и теперь, вероятно, будет снесена бывшая барская дача, которая предположительно принадлежала Федоту Медведеву и в стенах которой снимали эпизод художественного фильма «Цемент». Готовится к сносу дача самого известного черноморского губернатора Волкова.

«С этим наследием можно работать, исследовать его историю, рассказывать об этом туристам на экскурсиях. Снос подобных строений лишает город визуальной истории и снижает его культурную и историческую привлекательность. Это наше наследие, наши корни, наша история. Можно привести в пример немецкие города, где после войны тщательно восстанавливали исторические центры, или наш город Рыбинск. В Москве не сносят дома, чаще всего пытаются из них сделать точки притяжения, работать с историей, сохраняя фасад, наполняя новым смыслом, давая новую жизнь»,— заключает Игорь Гусенин.

«Ъ-Новороссийск»