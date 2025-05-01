В возрасте 102 лет умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова. О ее смерти сообщил гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженная артистка России Ирина Кострова на концерте в Государственном Кремлевском Дворце

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Заслуженная артистка России Ирина Кострова на концерте в Государственном Кремлевском Дворце

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас!» — написал господин Бачурин в Telegram-канале.

Госпожа Кострова «до последних дней оставалась активным участником жизни "Москонцерта"», отметили в пресс-службе концертной площадки. Прощание с артисткой состоится в воскресенье, 4 мая, в 12:00 в «Москонцерт Холле».

Ирина Кострова — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов СССР и России. В разные годы служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» Марка Захарова, а также в Театре на Таганке. На ее счету несколько главных ролей в спектаклях, среди которых «Гроза», «Мачеха», «Коварство и любовь», «Оптимистическая трагедия», «Дворянское гнездо».