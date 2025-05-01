Башнефть выплатила 721,7 млн рублей дохода по облигациям

Компания «Башнефть» выплатила 271,75 млн руб. дохода владельцам облигаций серии БО-08. Сообщение об этом опубликовано на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Всего выпущено 5 млн облигаций. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 54,35 руб.

ПАО АНК «Башнефть» входит в «Роснефть», 25% акций «Башнефти» принадлежит Башкирии. Компания занимается нефтедобычей и нефтепереработкой, розничной продажей нефтепродуктов. Активы «Башнефти» расположены в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Мьянме и Ираке.

Наталья Балыкова