В горах Сочи открылся летний туристический сезон

В четверг, 1 мая, официально стартовал летний туристический сезон на всех горных курортах Сочи. Обновленные маршруты, культурно-развлекательные мероприятия и модернизированная инфраструктура стали доступны для посетителей. В администрации города сообщили, что в период майских праздников курорт ожидает около 350 тыс. гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

По информации департамента курортов и туризма Сочи, уровень бронирования номерного фонда на летний период составляет 73%. Власти прогнозируют рост числа бронирований в июне—августе по итогам майских праздников.

Сочинский национальный парк с 1 мая начал прием туристов на маршрутах «Дагомысские Корыта», «Краснополянские дольмены», «Водопады Псыдах и Шапсуг». В районе экологических троп установлены новые санитарные модули. В июне планируется ввод в эксплуатацию двух оборудованных пикниковых площадок в Кудепстинском лесничестве.

Кавказский биосферный заповедник готовится к открытию 10 многодневных маршрутов к середине июня. До начала сезона будет завершено обновление инфраструктуры на ключевых направлениях — в частности, установка настилов под палатки и новых модулей на маршрутах №8а и №9.

На курорте «Роза Хутор» возобновлена работа канатных дорог, открыт родельбан, обновлена зона смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2,3 тыс. м. В рамках летнего сезона будут доступны 27 троп общей протяженностью 64 км. В числе новых объектов — арт-инсталляция «Источник энергии», колесо обозрения и парк развлечений в «Роза Долине».

Курорт «Красная Поляна» до 11 мая продолжит работу зимних трасс в зоне Цирк-2. С начала мая доступны пешие маршруты «Тропа здоровья», «Папоротниковая», «Времена года» и «Заброшенный бугель». В общей сложности туристам предложено 40 км экотроп. В июне начнется цветение рододендронов, к которому приурочен ряд мероприятий.

Курорт «Газпром Поляна» предлагает туристам аквапарк с подогреваемыми бассейнами, велопрогулки, пешие маршруты и оздоровительные программы в двух медицинских центрах. В летнем сезоне запланированы мероприятия и запуск новых тарифов.

«Сочи Парк» открыл сезон с представлений цирка Никулина и шоу в дельфинарии. С 9 июня запланированы показы ледового шоу Татьяны Навки, кульминацией сезона станет запуск двух новых аттракционов. С 8 по 11 мая в парке пройдут мероприятия к 80-летию Победы.

Мария Удовик