С 1 мая Казанский зоопарк начинает работать по летнему расписанию. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале зооботсада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский зоопарк с 1 мая перешел на летнее расписание

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Казанский зоопарк с 1 мая перешел на летнее расписание

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Зоопарк будет открыт для посетителей с 8:30 до 20:00. Кассы и контролеры будут работать до 19:00.

В зооботаническом саду Казани содержатся представители 134 видов животных.

С начала 2024 года зооботсад посетили более 746 тыс. человек.

Начиная с 10 ноября 2024 года историческая часть казанского зооботанического сада была закрыта для посетителей.

С начала весны она вновь заработала в прежнем режиме.

Дарья Сайфиева