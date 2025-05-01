Электропоезд «Диоскурия» начал курсировать между Сириусом и Сухумом

Электропоезд «Диоскурия» совершил первый рейс со станции Имеретинский курорт на федеральной территории Сириус до столицы Абхазии Сухума, рассчитанный на 344 пассажира и курсирующий дважды в день с остановками в семи населенных пунктах республики. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Милена Бозрикова Фото: Милена Бозрикова

Состав из четырех вагонов вмещает 344 пассажирских места. График движения предусматривает два рейса ежедневно: со станции Имеретинский курорт — в 10:35 и 20:25, из Сухума — в 05:40 и 16:20 по московскому времени.

Маршрут включает семь остановок на территории Абхазии: Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Пассажиры проходят таможенный и пограничный контроль непосредственно в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Перед запуском регулярного сообщения 27 февраля электропоезд «Ласточка» со 100 пассажирами совершил финальный тестовый рейс по этому маршруту. Тогда представитель РЖД отметил возможность использования не только «Ласточек», но и новых электропоездов ЭП2Д и ЭП2ДМ с кондиционированием, что особенно актуально в летний период.

С июня 2023 года «Ласточка» уже курсирует между Сочи и Гагрой. Кроме того, в Сухум ходят пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Мария Удовик