Более 1 тысячи жителей Предгорного округа выйдут на майский субботник
В Предгорном округе Ставропольского пройдет субботник на территории памятных мест и мемориалов. В уборке примут участие более 1 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.
Фото: администрация Предгорного округа
К благоустройству обелисков присоединятся школьники, волонтеры и трудовые коллективы. На некоторых объектах проведут косметический ремонт и озеленение территории.
По информации администрации округа, в муниципалитете расположены 32 памятных объекта, 21 из которых связан с Великой Отечественной войной. Ранее в Кисловодске уже облагородили около 50 могил ветеранов ВОВ.