Более 1 тысячи жителей Предгорного округа выйдут на майский субботник

В Предгорном округе Ставропольского пройдет субботник на территории памятных мест и мемориалов. В уборке примут участие более 1 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Предгорного округа Фото: администрация Предгорного округа

К благоустройству обелисков присоединятся школьники, волонтеры и трудовые коллективы. На некоторых объектах проведут косметический ремонт и озеленение территории.

По информации администрации округа, в муниципалитете расположены 32 памятных объекта, 21 из которых связан с Великой Отечественной войной. Ранее в Кисловодске уже облагородили около 50 могил ветеранов ВОВ.

Николай Аксенов